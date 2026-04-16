La berline compacte électrique Volkswagen ID.3 Neo affiche une autonomie WLTP pouvant atteindre 630 km

Le successeur de l'ID.3 célèbre sa première mondiale avec un nouveau nom et bénéficie d'améliorations et de mises à niveau.
La berline compacte
électrique Volkswagen ID.3 Neo
est équipée d'un groupe motopropulseur qui confère à la voiture électrique
une autonomie pouvant atteindre 630 km sur la base de la procédure mondiale harmonisée de test des véhicules
légers (WLTP) dans la variante d'équipement la plus favorable. Les valeurs réelles peuvent différer selon l'équipement. L'autonomie réelle atteinte dans des conditions réelles varie selon le style de conduite, la vitesse, l'utilisation des équipements
de confort ou auxiliaires, la température extérieure, le nombre de passagers/charge et la topographie.
On découvre à l'extérieur de l'ID.3 Neo un design frontal épuré
basé sur le langage stylistique « Pure Positive » de Volkswagen, ainsi qu'une nouvelle signature lumineuse.
L'extérieur de l'ID.3 Neo reflète la philosophie « True Volkswagen » à travers une face avant redessinée, dotée d'un bandeau lumineux continu et d'un logo éclairé. À l'instar des modèles compacts de Volkswagen, le toit, le becquet arrière et le hayon sont peints dans la couleur de la carrosserie, ce qui donne à l'ID.3 Neo une allure plus dynamique.
Les modifications apportées à l'intérieur concerne un poste de conduite redessiné
avec des commandes intuitives et des matériaux de finition supérieures.
Cela se traduit par des matériaux au toucher agréable, un agencement horizontal épuré des lignes et des surfaces, ainsi que de nouvelles commandes ergonomiques et intuitives, des boutons faciles à manipuler et des sélecteurs pour les fonctions centrales.
Le volant multifonction a également été repensé avec une jante aplatie en haut et en bas et des panneaux de touches clairement structurés.
Le système d'infodivertissement
(Innovision), doté d'un Digital Cockpit de 26,0 cm (10,25 pouces) et d'un écran central de 32,8 cm (12,9 pouces), affiche des graphismes fluides.
Le système de propulsion
de l'ID.3 Neo offre un couple plus élevé et une consommation
plus faible que les moteurs précédents. Associé à la plus grande des trois batteries disponibles, le système de propulsion de l'ID.3 Neo permet d'atteindre une autonomie allant jusqu'à 630 km en cycle WLTP.
L'ID.3 néo sera disponible avec trois niveaux de puissance
et trois tailles de batterie
différentes. Les trois moteurs électriques développent une puissance de 125 kW (170 ch), 140 kW (190 ch) et 170 kW (231 ch). La version de 125 kW est associée à une batterie d'une capacité énergétique de 50 kWh (net). Il s'agit de la configuration de série de l'ID.3 Neo Trend. L'ID.3 Neo Life et l'ID.3 Neo Style pourront également être configurées avec une batterie de 58 kWh (net) pour 140 kW, ainsi qu'une batterie de 79 kWh (net) pour 170 kW. Les batteries d'une capacité de 50 et 58 kWh affichent une puissance de charge en courant continu (DC) allant jusqu'à 105 kW à un niveau élevé et constant sur les bornes de recharge rapide, tandis que la version de 79 kWh dispose d'une capacité de charge allant jusqu'à 183 kW.
Le comportement de recharge des différentes stations peut différer, même si leur capacité en kW est la même. En plus de la puissance en kW d'une station de recharge, le courant de charge maximal influence la quantité d'énergie qui circule. La température ambiante, la température de la batterie et le niveau de charge influencent la capacité maximale de charge possible. La capacité maximale de charge spécifiée est calculée dans des conditions WLTP à une température d'environ 23 °C et un niveau de charge à partir de cinq pour cent. Si ces variables changent, la capacité de charge peut s'écarter de la valeur standard spécifiée.
Outre les systèmes d'assistance de série (tels que le Lane Assist, le Front Assist et la fonction de freinage d'urgence en intersection), le modèle compact électrique bénéficie de nouvelles fonctionnalités grâce à la dernière génération de logiciels. Celles-ci incluent le Connected Travel Assist amélioré avec reconnaissance des feux de signalisation (en option), ainsi que la conduite à une pédale (one-pedal driving), où le véhicule récupère de l'énergie jusqu'à l'arrêt complet.
Comme sur tous les modèles ID actuels, il est possible d'alimenter des appareils externes, allant jusqu'à un vélo électrique, avec une puissance allant jusqu'à 3,6 kW directement depuis la batterie haute tension grâce à la fonction Vehicle-to-Load.
Le nouveau modèle électrique Volkswagen
sera disponible en trois finitions (Trend, Life et Style).
Les équipements optionnels incluent l'affichage tête haute à réalité augmentée, un toit panoramique, le système de vision
à 360 degrés Area View, une fonction de massage et de mémoire pour les sièges avant, ainsi qu'un système audio premium Harman Kardon. Sont également disponibles la fonction mémoire pour le Park Assist Pro et un support amovible permettant le montage d'un porte-vélos sur dispositif d'attelage, supportant une charge à la flèche allant jusqu'à 75 kg.