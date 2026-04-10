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La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra

La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra

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La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra

La Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra

Cupra dévoile la citadine électrique Raval. Rebelle par nature, la Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra.

La Raval associe électrification, dynamisme et design affirmé.

La Cupra Raval joue la carte de l'émotion avec un style audacieux, une attitude radicale, des détails expressifs et un caractère disruptif. Elle associe la précision des dynamiques propres à la marque Cupra à un design tourné vers l'avenir.

Avec sa silhouette dynamique et son profil inspiré d'un casque, la Cupra Raval affirme une présence forte sur la route. Des éléments de style renforcent son caractère grâce aux projecteurs Matrix LED , aux poignées de porte affleurantes éclairées et dissimulées, en passant par le logo Cupra illuminé à l'avant et à l'arrière.

Longue de 4 mètres, la Raval électrique est dotée d'un habitacle polyvalent et d'un coffre de 441 litres.

À bord, le conducteur découvre une orientation centrée sur le pilotage et une position dynamique affirmée, renforcée par les sièges baquets Cupra.

Expression de l'ADN sportif de la marque espagnole , la Cupra Raval adopte un châssis rabaissé et plaqué à la route, une suspension optimisée et une direction progressive.

Côté dynamique de conduite, la Raval électrique se singularise par un différentiel électronique autobloquant et une suspension pilotée DCC Sport.

La Cupra Raval propose un large éventail de personnalisation et deux combinaisons de toit bicolore.

La Cupra Raval repose sur la plateforme MEB plus de Volkswagen. Elles est conçue, développée et produite à l'usine Seat de Martorell.

La Cupra Raval sera lancée à l'été 2026 à partir de 25 995 euros pour la version d'entrée de gamme.

Eric Houguet, écrit le 10/04/2026

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