La citadine hybride rechargeable Byd Dolphin G DM-i revendique une autonomie électrique significative

Byd
présente la citadine hybride rechargeable Dolphin G DM-i
.
La berline polyvalente
chinoise est équipée d'un système Super Hybride rechargeable avec technologie DM de Byd, offrant une autonomie en mode tout électrique significative.
La berline polyvalente chinoise affiche une autonomie combinée de plus de 1 000 km
tout en étant capable d'effectuer les trajets du quotidien en mode tout électrique
, sous condition d'une recharge régulière de la batterie haute tension.
La Dolphin G DM-i allie des dimensions compactes
, la praticité d'une voiture
polyvalente et la capacité d'effectuer les trajets quotidiens en mode tout électrique, ce qui en fait une proposition unique dans la catégorie des citadines
du segment B européen.
La Dolphin G DM-i s'adresse automobilistes européens à la recherche d'une citadine polyvalente accessible qui allie l'avantage de la conduite zéro émission d'un véhicule électrique
à la flexibilité d'une technologie hybride
sur les longs trajets. Le système Super Hybride de BYD, doté de la technologie Dual Mode, offre une expérience de conduite électrique, avec une accélération puissante et fluide grâce à son moteur électrique positionné à l'avant.
Lorsqu'il s'agit d'effectuer de longs trajets, la Dolphin G DM-i gère son système hybride
pour offrir une flexibilité dépassant les capacités des citadines conventionnelles à moteur thermique, atteignant plus de 1 000 km d'autonomie avec une charge complète et un plein d'essence.
La Dolphin G DM-i est la première voiture développée par Byd spécifiquement pour les marchés hors Chine, y compris l'Europe.
Ses dimensions (4,160 m de long, 1,825 m de large) la placent en plein cœur du segment des citadines européennes du segment B.
Stella Li, vice-présidente exécutive de Byd : « Le segment B européen est l'un des segments les plus importants du marché, et avec la Dolphin G DM-i, nous voulons redéfinir ce que les clients peuvent attendre d'une voiture compacte à l'ère de l'électrique. En intégrant une grande autonomie électrique, une technologie hybride intelligente et des fonctionnalités numériques avancées dans un véhicule compact abordable, nous rendons la mobilité durable plus intelligente, plus pratique et accessible à un plus grand nombre de personnes à travers l'Europe. »
Les premières livraisons de la Byd Dolphin G DM-i sont prévues à l'automne.