Le Grand Tourer haute performance Polestar 5 repose sur une architecture électrique 800 V

La marque suédoise de véhicules électriques
Polestar présente la Polestar 5
le Grand Tourer haute performance à quatre portes au salon IAA Mobility 2025.Design extérieur
En développant le conceptâ€¯Preceptâ€¯pour le transformer en modèle de série avec un minimum de modifications, les designers de Polestar ont créé un Grand Tourer électrique de 5 mètres de long, aux surfaces modernes et minimaliste. L'aviation a été une source d'inspiration majeure, comme en témoignent les lignes tendues qui épousent un profil aérodynamique en forme d'aile, avec une poupe de style Kamm.
Le nez bas, intégrant uneâ€¯SmartZone, est encadré par les phares à double lame de Polestar, équipés de la technologieâ€¯Pixel LEDâ€¯. La proximité entre les roues et la ligne du capot est marquée. Les habillages en noir brillant ou en teinteâ€¯Shadeâ€¯sur la partie inférieure des portes réduisent visuellement la hauteur du véhicule (1,42 mètre), tandis que la surface vitrée épouse le profil en forme d'aile et la ligne de toit élancée.
Le design préserve l'espace
à l'arrière, grâce au recul du pavillon derrière la tête des passagers, et à l'utilisation duâ€¯rétroviseur numériqueâ€¯et de laâ€¯lunette arrière virtuelle. La Polestar 5 est dotée d'un toit panoramique en verreâ€¯ mesurant un peu plus de 2 mètres de long et 1,25 mètre de large.
À l'arrière, la Polestar 5 intègre uneâ€¯barre lumineuse aérodynamiqueâ€¯spécialement conçue, avec des détails de ventilation et un diffuseur arrière intégré pour améliorer les flux d'air.
Grâce à ses vitres affleurantes sans cadre et ses poignées de porte escamotables, leâ€¯coefficient de traînéeâ€¯ de la versionâ€¯Dual Motor atteint 0,24.Design intérieur
L'habitacle de la GT électrique haute performance offre une configuration 4 plus 1. Les sièges avant, développés en collaboration avecâ€¯Recaro, combinent une assise basse avec un maintien latéral et un confort typiquement suédois.
Principalement conçue comme un véhicule quatre places, la Polestar 5 permet aux passagers arrière, une fois l'accoudoir central abaissé, de contrôler le climat quatre zones ainsi que le chauffage, la ventilation et les fonctions massage. Les sièges arrière reprennent le design des sièges avant Recaro et peuvent être inclinés individuellement. En relevant l'accoudoir, uneâ€¯cinquième place est disponible, avec une disposition décalée qui offre plus d'espace aux épaules, transformant le GT en un véhiculeâ€¯cinq places. Un compartiment aménagé dans la batterie, située derrière les sièges avant, offre plus d'espace aux pieds et une position assise plus naturelle.
La position de conduite de la Polestar 5 est volontairementâ€¯inclinée, avec une orientation performance, grâce aux sièges bas et au volant droit rapproché du conducteur. Unâ€¯écran conducteur de 9 poucesâ€¯est monté directement sur la colonne de direction réglable électriquement, garantissant un affichage aligné avec le champ de vision
, quelle que soit la position choisie. Unâ€¯affichage tête haute de 9,5 poucesâ€¯complète l'interface d'information dédiée au conducteur.Matériaux
Desâ€¯matériaux en fibres naturellesâ€¯sont utilisés dans tout l'habitacle, notamment leâ€¯tissage signature Polestarâ€¯développé avecâ€¯BComp, visible à l'arrière des dossiers des sièges avant. Renforcé parâ€¯AmpliTex, cette alternative biosourcée à la fibre de carbone, fabriquée à partir de lin, est jusqu'àâ€¯ 40 % plus légère que le plastiqueâ€¯et utiliseâ€¯ 50 % moins de matériaux fossiles. Les parties inférieures des portes, réalisées enâ€¯NFPP mettent en valeur la structure naturelle du matériau biosourcé. On retrouve également ce matériau dans le revêtement intérieur du coffre arrière deâ€¯365 litres, tandis que le coffre avant deâ€¯62 litresâ€¯utilise le matériauâ€¯UltraSilentâ€¯d'AutoNeum, permettant une réduction de poids deâ€¯60 % (environ 5 kg)â€¯par rapport au plastique traditionnel. La stratégie deâ€¯mono-matériauâ€¯facilite le recyclage en fin de vie.
La Polestar 5 utilise des matériaux recyclés déjà présents sur d'autres modèles de la marque, commeâ€¯l'Econylâ€¯(fabriqué à partir de filets de pêche et autres déchets) pour les tapis, duâ€¯PET recycléâ€¯pour le ciel de toit, et unâ€¯tricot décoratifâ€¯enveloppant la partie supérieure des portes.Technologie
Entre les sièges avant, une console centrale basse intègre un compartiment de rangement verrouillable, surmonté d'unâ€¯contrôleur audio rotatif centraliséâ€¯dédié à l'écran central vertical deâ€¯14,5 pouces. Cet écran fonctionne avec unâ€¯système d'exploitation Android Automotiveâ€¯spécifique à Polestar, avecâ€¯Google intégré.
L'audio est assuré soit par le systèmeâ€¯Polestar High Performance Audioâ€¯avecâ€¯10 haut-parleurs, soit par le systèmeâ€¯Bowers & Wilkinsâ€¯avecâ€¯21 haut-parleurs, technologieâ€¯Tweeter-on-Topâ€¯et une puissance deâ€¯1 680 watts.
Un éclairage ambiant en ligne laser entoure l'habitacle, se terminant par uneâ€¯barre sonoreâ€¯derrière les têtes des passagers arrière. Systèmes avancés d'aide à la conduite
Lesâ€¯systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS)â€¯de la Polestar 5 repose sur laâ€¯SmartZone qui regroupe capteurs, radar et caméra de stationnement avant. La fonctionâ€¯Pilot Assistâ€¯ajuste la vitesse et la position du véhicule dans sa voie jusqu'àâ€¯150 km/h. Au total, la Polestar 5 est équipée de 11 caméras de vision, 1 caméra de surveillance du conducteur, 1 radar moyenne portée et 12 capteurs ultrasoniques. Elle dispose également deâ€¯huit airbagsâ€¯et utilise des radars
internes pour détecter leâ€¯nombre, la position et le type d'occupants, afin d'activer les mesures de sécurité appropriées en cas d'accident.Architecture
La Polestar 5 repose sur une plate-forme spéciale en aluminium thermocollé qui constitue la base de la Polestar Performance Architecture (PPA). Grâce à l'utilisation de pièces extrudées, embouties et moulées en aluminium haute résistance, la structure est à la fois légère et rigide, offrant à la Polestar 5 une rigidité torsionnelle supérieure à celle d'une voiture
de sport ou d'une supercar biplaces. La Polestar 5 est composée à 13 % d'aluminium recyclé et à 83 % d'aluminium provenant de fonderies utilisant de l'électricité renouvelable.
Plus légère qu'une structure en acier, l'architecture en aluminium offre des avantages en matière de sécurité. La batterie lithium-ion
NMC de 112 kWh (106 kWh utilisables) de SK On fait partie intégrante de la structure. Des choix techniques, tels que la suspension avant compacte
à double triangulation, les freins à disque avant en alliage en deux parties et la crémaillère de direction placée devant l'essieu avant, ont été opérés afin d'offrir des caractéristiques
de conduite axées sur la performance. Le freinage est assuré par des étriers Brembo à quatre pistons à l'avant associés à des disques légers en deux parties de 400 mm.
La Polestar 5 Dual Motorâ€¯est équipée d'amortisseurs passifsâ€¯BWI avec butées de rebond hydrauliques, tandis que Polestar 5 Performanceâ€¯utilise des amortisseurs adaptatifsâ€¯BWI MagneRide. Ces derniers lisent la route jusqu'àâ€¯1 000 fois par secondeâ€¯et réagissent enâ€¯trois millisecondesâ€¯grâce à un fluide magnétorhéologique.
Desâ€¯pneus Michelin, conçus spécifiquement pour les combinaisons de jantes de Polestar 5 (deâ€¯20 à 22 pouces, complètent leâ€¯pack de conduite axé sur la performance.Groupe motopropulseur
La Polestar 5 est équipée d'unâ€¯moteur électrique arrière, délivrant jusqu'àâ€¯450 kWâ€¯etâ€¯660 Nm, contribuant à la puissance totale de 884 châ€¯(650 kW)â€¯etâ€¯1 015 Nmâ€¯de la versionâ€¯Polestar 5 Performance.
La Polestar 5 Dual Motorâ€¯(550 kW) accélère deâ€¯0 à 100 km/h enâ€¯3,9 secondes.
La Polestar 5 Performance (650 kW) accélère deâ€¯0 à 100 km/h en 3,2 secondes.
Les deux versions sontâ€¯limitées électroniquement à 250 km/h.
Uneâ€¯architecture électrique 800 V autorise uneâ€¯puissance de recharge allant jusqu'à 350 kWâ€¯sur un chargeur DC compatible. Le passage deâ€¯10 à 80 % de chargeâ€¯peut s'effectuer enâ€¯22 minutes. Unâ€¯indicateur de charge externeâ€¯situé sur leâ€¯montant Câ€¯fournit une lecture rapide de l'état de charge du véhicule. Pour améliorer l'efficacité, leâ€¯moteur arrièreâ€¯peut se déconnecter lorsque cela est nécessaire.
La Polestar 5 Dual Motorâ€¯peut atteindre une autonomie WLTP allant jusqu'àâ€¯670 km sur une seule charge, tandis que Polestar 5 Performanceâ€¯peut parcourir jusqu'àâ€¯565 km (WLTP).