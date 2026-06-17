La cinquième génération de l'Audi A6 allroad affiche une allure imposante

Audi
dévoile la cinquième génération de l'A6 allroad
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La nouvelle Audi
A6 allroad affirme visuellement sa polyvalence. Sa carrosserie élargie de 11 centimètres, ses jantes en alliage pouvant atteindre 21 pouces de diamètre, ainsi que ses éléments de design spécifiques allroad lui confèrent une allure imposante.
Dotée d'une suspension pneumatique adaptative, d'une direction intégrale et de la transmission intégrale quattro, l'Audi A6
allroad évolue avec assurance
sur tous les terrains.
On retrouve sous le capot de l'A6 allroad une motorisation hybride
rechargeable et un moteur V6 TDI trois litres.« L'Audi A6 allroad est une icône de la gamme Audi et a toujours incarné une philosophie claire : une Audi exceptionnellement confortable au quotidien, capable de déployer ses aptitudes tout-terrain lorsque les conditions deviennent plus exigeantes. Cela est rendu possible grâce à sa suspension pneumatique adaptative spécifique avec garde au sol variable et à la transmission intégrale quattro. Associée à des motorisations électrifiées, l'Audi A6 allroad est la compagne idéale pour celles et ceux qui ne souhaitent pas planifier leur liberté, mais simplement prendre la route »
, déclare Rouven Mohr, Directeur Technique (CTO) d'Audi.
L'Audi A6 allroad adopte pour la première fois une carrosserie élargie, ce qui la rend plus puissante et plus expressive que jamais. Avec une carrosserie élargie de 11 centimètres par rapport à l'Audi A6 Avant, de grandes jantes en alliage et des éléments de design signature allroad, elle affiche une identité visuelle distinctive. La partie supérieure de la carrosserie de l'Audi A6 allroad se veut sportive et élégante, alors que la partie inférieure révèle une personnalité robuste et fonctionnelle.
Sur autoroute comme sur route en gravier, l'augmentation de 34 millimètres de la garde au sol par rapport à l'Audi A6 Avant, combinée à l'adaptive air suspension spécifique allroad, à la direction intégrale optimisée et à des pneus plus larges, garantit une tenue de route sûre sur tous les terrains.
Avec une plage de réglage de 55 millimètres, l'adaptive air suspension de série couvre un large éventail d'utilisations, depuis le tout-terrain jusqu'à une conduite dynamique et confortable sur route. Elle est complétée par une direction progressive réglée de manière plus rigide, qui réagit plus directement et offre un meilleur retour d'informations.
La direction intégrale améliore la maniabilité et l'agilité à basse vitesse en orientant les roues arrière jusqu'à cinq degrés en sens opposé à celles de l'avant. À vitesse intermédiaire et élevée, les roues arrière tournent jusqu'à deux degrés dans le même sens que les roues avant, ce qui renforce la stabilité et la précision de direction.
L'Audi A6 allroad propose un habitacle offrant un haut niveau de confort, une expérience utilisateur numérique, ainsi que de nombreuses possibilités de personnalisation. Au cœur du dispositif se trouve l'écran panoramique Audi MMI, composé de l'Audi virtual cockpit de 11,9 pouces et d'un écran tactile de 14,5 pouces, pouvant être complété (en option) par un écran passager de 10,9 pouces.
Les projecteurs numériques Matrix
LED peuvent être personnalisés via l'écran central : huit signatures lumineuses sont disponibles, et l'affichage des feux arrière évolue en cohérence. Tandis que les projecteurs projettent des fonctions de guidage de voie, d'orientation et d'alerte chaussée glissante sur la route grâce à leur module micro-LED, les feux arrière numériques OLED 2.0 communiquent avec l'environnement
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Des équipements
de confort enrichissent l'expérience à bord, notamment des sièges individuels profilés avec ventilation et fonction massage, une climatisation automatique à quatre zones, ainsi qu'un pack qualité de l'air. Le toit panoramique en verre à opacité variable permet de choisir entre un habitacle lumineux et un ombrage efficace.
L'Audi A6 allroad offre un espace
généreux pour les bagages et les équipements sportifs, que ce soit à bord, sur le toit ou à l'arrière.
Les sièges arrière réglables, la capacité de remorquage du V6 TDI, ainsi que les barres de toit avec coffre de toit (en accessoire) font de l'Audi A6 allroad une compagne idéale pour les voyages et les activités de plein air.
Toutes les motorisations de l'Audi A6 allroad sont électrifiées et disposent de la transmission intégrale quattro.
L'Audi A6 allroad hybride rechargeable e-hybrid dispose d'un moteur essence quatre cylindres de deux litres développant 252 ch (185 kW) et un d'moteur électrique pouvant atteindre 143 ch (105 kW). L'ensemble délivre une puissance système totale de 367 ch (270 kW) et d'un couple total de 500
Nm. La batterie haute tension d'une capacité brute de 25,9 kWh (20,7 kWh nette) permet une autonomie pouvant atteindre 95 kilomètres en cycle mixte WLTP en mode électrique. Elle se recharge en courant alternatif (AC) jusqu'à 11 kW. Une recharge complète nécessite environ deux heures et demie. La récupération d'énergie est réglable sur plusieurs niveaux, et le système de gestion hybride propose un mode EV ainsi qu'un mode hybride. Un niveau de charge cible peut être défini via le MMI.
L'Audi A6 allroad diesel dispose d'un moteur V6 trois litres délivrant 299 ch (220 kW) et 580 Nm de couple.Audi associe trois composants électrifiés au sein du bloc V6 trois litres : la technologie MHEV plus avec alterno-démarreur à courroie et générateur de chaîne cinématique, fournissant jusqu'à 18 kW supplémentaires, ainsi qu'un compresseur électrique pour une réponse immédiate. Ainsi, le V6 TDI délivre des performances
élevées dans toutes les situations de conduite (que ce soit au démarrage, lors des accélérations hors agglomération, des dépassements ou sur autoroute).
La nouvelle Audi A6 allroad arrivera dans les concessions Audi cet automne.