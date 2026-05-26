La nouvelle Gamma marque une étape clé dans l'évolution de la marque Lancia

La nouvelle Lancia Gamma
marque une étape clé dans l'évolution de la marque italienne régionale de Stellantis.
Conçue, dessinée et développée en Italie
, la Nouvelle Lancia
Gamma sera produite dans l'usine italienne Stellantis de Melfi.
Le projet entre dan s ses phases finales: les premiers prototypes
sont engagés dans des essais
sur route.
Basée sur la plateforme STLA Medium, la Gamma se présente sous la forme d'un crossover fastback aux lignes élancées et à la poupe effilée.
Long de 4,67 mètres, large de 1,89 mètre et haut de 1,66 mètre, la nouvelle Gamma est conçue pour conjuguer efficience, fonctionnalité et présence visuelle sur la route.
L'offre de motorisations compte une version hybride
léger de 145 ch offrant une autonomie supérieure à 1 000 km, ainsi qu'une gamme électrique déclinée en plusieurs niveaux de moteurs/batteries, de 230 ch avec plus de 540 km d'autonomie WLTP, à 245 ch avec plus de 740 km d 'autonomie WLTP, jusqu'à une version intégrale AWD de 375 ch avec une autonomie WLTP pouvant atteindre 675 km.
La Nouvelle Gamma interprète de façon contemporaine les valeurs distinctives de la marque Lancia, en représentant son évolution la plus avancée : élégance italienne, innovation et attention portée à l'efficience.
Destinée au marché européen, la Nouvelle Gamma sera fabriquée à Melfi en Italie.