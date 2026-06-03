Le SUV polyvalent Fiat Grizzly est conçu pour un public international

Fiat
lève le voile sur le modèle du segment C Grizzly
.
Reposant sur une plateforme globale
et conçu pour un public international
, le Grizzly incarne la vision
de Fiat d'une mobilité démocratique, avec une identité forte et clairement affirmée.
Le Grizzly est un SUV polyvalent
et spacieux, adapté à la vie de famille, aussi bien pour les usages urbains du quotidien que pour les trajets plus longs. Ses proportions verticales et compactes
optimisent le volume intérieur et la praticité, notamment en hauteur et dans l'habitacle.
Proposé avec une offre complète de motorisations
, allant de l'essence à l'électrique, le SUV Fiat se distingue par une présence visuelle forte et une signature lumineuse LED distinctive.
Le Fiat Grizzly revendique un intérieur soigné, une attention particulière portée aux détails et des technologies pensées pour simplifier le quotidien.
Avec une longueur compacte de moins de 4,5 mètres
, il entend établir une référence en matière de praticité, d'espace
intérieur ainsi qu'en volume de coffre.
Dans le cadre d'un projet industriel mondial, le Fiat Grizzly sera réparti sur différents sites de production à travers le monde, afin de garantir compétitivité, flexibilité et proximité avec les marchés clés en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine.«â€¯Grande Panda a marqué le retour de Fiat sur le segment des véhicules familiaux accessibles. Avec Grizzly et Grizzly Fastback, nous complétons cette gamme avec deux modèles conçus pour répondre à des besoins et des styles de vie différents, tout en partageant une même philosophie : intelligents, accessibles et fidèles à l'ADN de design de Fiat. Ensemble, ils replacent Fiat au cœur du marché de la mobilité familiale avec une offre complète et cohérente.â€¯»
, explique Olivier François, CEO Fiat et CMO Global Stellantis.
Le Fiat Grizzly sera lancé en Europe ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique au second semestre 2026.