Le SUV polyvalent à la silhouette élancée Fiat Grizzly Fastback élargit la gamme de la marque italienne

Fiat
lève le voile sur le modèle du segment C au caractère dynamique Grizzly Fastback
.
Reposant sur une plateforme globale et conçu pour un public international, le Grizzly Fastback incarne la vision
de Fiat d'une mobilité démocratique, avec une identité forte et clairement affirmée.
Le Grizzly Fastback est un SUV compact à la silhouette élancée
. Le Grizzly Fastback exprime un caractère dynamique et sophistiqué, avec une silhouette élancée, un design expressif, ainsi qu'une capacité de chargement longitudinale accrue, pour les longs trajets et en usage orienté lifestyle.
Proposé avec une offre complète de motorisations
, allant de l'essence à l'électrique, le SUV Fastback à la silhouette élancée Fiat se distingue par une présence visuelle forte et une signature lumineuse LED distinctive.
Le Fiat Grizzly Fastback revendique un intérieur soigné, une attention particulière portée aux détails et des technologies pensées pour simplifier le quotidien.
Avec une longueur compacte
de moins de 4,5 mètres
, le Grizzly Fastback entend établir une référence en matière de praticité, d'espace
intérieur ainsi qu'en volume de coffre.
Le Grizzly Fastback est destiné à enrichir la gamme mondiale de la marque italienne et renforcer sa présence sur le segment C.
Dans le cadre d'un projet industriel mondial, le Fiat Grizzly Fastback sera réparti sur différents sites de production à travers le monde, afin de garantir compétitivité, flexibilité et proximité avec les marchés clés en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine.«â€¯Grande Panda a marqué le retour de Fiat sur le segment des véhicules familiaux accessibles. Avec Grizzly et Grizzly Fastback, nous complétons cette gamme avec deux modèles conçus pour répondre à des besoins et des styles de vie différents, tout en partageant une même philosophie : intelligents, accessibles et fidèles à l'ADN de design de Fiat. Ensemble, ils replacent Fiat au cœur du marché de la mobilité familiale avec une offre complète et cohérente.â€¯»
, explique Olivier François, CEO Fiat et CMO Global Stellantis.
Le Fiat Grizzly Fastback sera lancé en Europe ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique au second semestre 2026.