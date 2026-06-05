La supercar hybride Audi Nuvolari sera le véhicule de série le plus puissant de l'histoire de la marque

Audi
présente la supercar dotée d'une chaîne de traction hybride haute performance Nuvolari
.
Avec 1 001 ch
et une vitesse maximale de plus de 350 km/h sur circuit
, la supercar Nuvolari est le véhicule de série le plus rapide et le plus puissant de l'histoire de la marque d'Ingolstadt.
L'Audi Nuvolari accélère de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes
et atteint 200 km/h en 6,8 secondes.
Ces performances
sont rendues possibles par un ensemble de technologies inspirées de la Formule 1, notamment une chaîne de traction hybride haute performance, le quattro predictive ride, l'aérodynamique active et l'Audi Space Frame (ASF) associé à une carrosserie en carbone.« Avec l'Audi Nuvolari, nous accélérons le progrès technologique »,
déclare Gernot Döllner, Président du Directoire d'Audi « Ce modèle illustre ce qui est possible lorsque l'accent est mis sur la technologie, la performance et l'excellence opérationnelle portée par un travail d'équipe - et lorsque nous avançons ensemble vers le progrès. »
Limitée à 499 exemplaires, la supercar Nuvolari de la marque aux quatre anneaux sera livrée à partir du premier semestre 2027.Design Audi dans sa forme la plus expressive
Premier modèle de série à incarner la nouvelle philosophie de design d'Audi, la Nuvolari associe le caractère haute performance d'une supercar à une signature stylistique distinctive. Des surfaces tendues, une technologie intégrée et une aérodynamique travaillée définissent son identité.
L'implantation en position centrale du moteur structure les proportions, donnant naissance à un volume monolithique, une posture puissante et une présence affirmée.
L'extérieur se caractérise par la nouvelle teinte signature Titanium d'Audi, également utilisée sur l' Audi Concept C
. Associée à des éléments en carbone, elle met en valeur les lignes précises de la Nuvolari.Chaîne de traction hybride haute performance à quatre groupes motopropulseurs
L'Audi Nuvolari est animée par une chaîne de traction hybride haute performance développant une puissance système maximale de 1 001 ch (736 kW). Elle associe un moteur V8 biturbo de 4.0 litres délivrant 800 ch (588 kW) à trois moteurs électriques à flux axial, chacun développant 110 kW. La batterie lithium-ion
affiche une capacité brute de 7,3 kWh.
Le moteur thermique V8 biturbo délivre un couple maximal de 730 Nm et peut atteindre jusqu'à 10 000 tr/min, un niveau jusqu'ici réservé au sport automobile
.
Deux moteurs électriques à flux axial refroidis par huile, positionnés sur l'essieu avant, fournissent jusqu'à 2 150 Nm de couple. En tant qu'éléments clés du système quattro, ils permettent une répartition variable du couple.
Un troisième moteur électrique, situé entre le moteur V8 en position centrale et la transmission, complète le concept de propulsion.
Le groupe motopropulseur haute performance de 1 001 ch (736 kW) permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes et de 0 à 200 km/h en 6,8 secondes, pour une vitesse maximale sur circuit supérieure à 350 km/h.« Avec l'Audi Nuvolari, toute notre équipe démontre une fois encore son expertise technique, sa capacité d'innovation et son engagement »
, déclare Rouven Mohr, Directeur Technique (CTO) d'Audi. « Cela se traduit non seulement dans les performances du véhicule et ses technologies inspirées de la Formule 1, mais aussi dans notre capacité à transférer rapidement et avec précision ces innovations vers un modèle de série. »Le quattro predictive ride
La transmission quattro est l'une des technologies emblématiques d'Audi, synonyme de motricité, de maîtrise et de dynamisme de conduite, quelles que soient les conditions. Avec la Nuvolari, Audi fait évoluer ce principe et définit la prochaine génération de transmission intégrale avec le quattro predictive ride.
Le système analyse en permanence l'état de conduite à partir d'un modèle précis du véhicule. Des données issues de capteurs, notamment l'angle de braquage, les accélérations, le taux de lacet (rotation du véhicule autour de son axe vertical, déterminant le comportement en virage) et le niveau d'adhérence, alimentent continuellement le système de contrôle.
En cas de risque anticipé de perte d'adhérence en virage, le système réagit de manière proactive en tant qu'ensemble intégré.
Les groupes motopropulseurs répartissent le couple avec précision tant longitudinalement que latéralement. Le système de freinage stabilise le véhicule via des interventions ciblées et réduit le patinage. L'aérodynamique ajuste l'appui en fonction de la situation.
Les moteurs électriques positionnés sur l'essieu avant constituent un élément central de ce système de dynamique prédictive, permettant une vectorisation variable du couple pour une agilité accrue en virage et une stabilité optimale à haute vitesse.
Le réglage intelligent et prédictif de la dynamique du véhicule garantit une motricité et un contrôle maximaux, y compris en cas de fortes sollicitations latérales et de glissement des pneus, sur routes mouillées ou enneigées, ainsi que dans des conditions d'adhérence changeantes.
Le conducteur peut influencer le système via des commandes rotatives sur le volant, avec quatre modes de conduite qui priorisent différemment la chaîne de traction, la dynamique du véhicule et l'efficience :
- E-Hybrid permet une conduite électrique pour les trajets urbains et de courte distance.
- Balanced combine confort, efficience et performance.
- Dynamic accentue la réactivité du système et améliore agilité et précision.
- Dynamic plus concentre l'ensemble de la chaîne de traction sur une expérience de conduite émotionnelle.
Pour les situations particulièrement exigeantes, la dynamique du véhicule peut être affinée davantage grâce au mode Track. Celui-ci permet d'ajuster précisément le contrôle de traction en fonction du style de conduite et du niveau d'adhérence disponible. Les réglages vont de Wet à Dry, et de Race à Traction Control Off (TC Off), offrant un comportement de conduite transparent et maîtrisable jusqu'aux limites physiques.Audi Space Frame avec carrosserie en carbone
L'architecture du véhicule de l'Audi
Nuvolari est conçue pour allier construction légère et grande rigidité torsionnelle. Pour cela, Audi associe sa technologie éprouvée Audi Space Frame à une carrosserie en carbone.
Cette association permet de conjuguer faible poids et haute résistance structurelle, constituant la base d'un comportement précis et de performances élevées parfaitement maîtrisées. Presque tous les éléments extérieurs sont réalisés en polymère renforcé de fibres de carbone (CFRP).
L'ensemble des composants en carbone de l'Audi Nuvolari a été développé avec l'expertise issue de la Formule 1. Un élément clé est la technologie prepreg en autoclave, dans laquelle les fibres de carbone pré-imprégnées sont mises en forme puis durcies sous haute pression et température, pour des performances structurelles maximales et un poids minimal.
Les éléments en carbone sont fabriqués selon des procédés de stratification manuels de haute précision, nécessitant expertise, rigueur et savoir-faire artisanal. La qualité d'exécution est essentielle tant pour l'intégrité structurelle que pour l'aspect visuel des composants.
Le procédé de fabrication permet de réaliser des géométries hautement complexes. Grâce au CFRP, les composants peuvent être conçus de manière entièrement fonctionnelle, depuis des structures de panneaux de porte sophistiquées jusqu'à des éléments verticaux précisément alignés guidant les flux d'air via le S-duct dissimulé.
Dans les zones soumises à des températures particulièrement élevées, l'Audi Nuvolari utilise des matériaux spécifiques résistants à la chaleur, alliant performance fonctionnelle et accents visuels distinctifs.
Les jantes forgées à écrou central font t leur entrée dans la gamme de modèles de série d'Audi.Aérodynamique active inspirée de la Formule 1
Audi met en œuvre une aérodynamique active sur la Nuvolari afin d'associer de manière ciblée performance et efficience. Le système ajuste l'appui, la traînée et l'équilibre aérodynamique en fonction des conditions de conduite pour une stabilité maximale et un contrôle précis du véhicule.
Chaque élément extérieur remplit une fonction aérodynamique clairement définie, du splitter avant au diffuseur arrière.
Les prises d'air avant assurent un refroidissement efficace des freins ainsi qu'une gestion thermique optimisée du moteur thermique et des composants hybrides. Une face avant ventilée, appelée S-duct, améliore l'efficacité aérodynamique sur l'essieu avant en générant davantage d'appui, en réduisant la portance à haute vitesse et en optimisant le refroidissement du groupe motopropulseur.
L'élément central du système aérodynamique actif est l'aileron arrière adaptatif déployable. Il pilote l'appui et la traînée selon trois configurations : Closed, Low Downforce (LD) et High Downforce (HD).
En position Closed, l'aileron est rétracté afin de minimiser la traînée et d'améliorer l'efficience. En modes LD et HD, différents niveaux d'appui sont générés selon la dynamique de conduite et le mode sélectionné.
Dans les modes orientés performance, tels que Dynamic, Dynamic plus et Track, l'aileron fonctionne de manière entièrement automatique. Sur les lignes droites, le système passe en position LD pour optimiser la vitesse de pointe et la stabilité. Le système de réduction de traînée (DRS), issu de la Formule 1, peut être activé manuellement via un bouton dédié sur le volant, abaissant davantage l'aileron pour réduire la traînée et augmenter la vitesse maximale.
Au freinage et en courbe, l'aileron bascule en position HD afin d'optimiser l'appui pour un maximum de performances et de contrôle. Dans cette configuration à fort appui, le concept aérodynamique de l'Audi Nuvolari peut, selon la situation de conduite, générer plus de 400 kg d'appui.
La position de l'aileron arrière peut être pilotée automatiquement ou manuellement via une commande rotative sur le volant dans tous les modes de conduite à l'exception du mode E-Hybrid.
Le concept aérodynamique a été optimisé dans les moindres détails, jusqu'aux anneaux Audi en métal massif intégrés à fleur de surface dans l'aileron arrière déployable, et constitue la base de vitesses de passage en courbe élevées et de temps au tour performants sur circuitGestion dynamique de l'énergie
Le système de gestion de l'énergie de l'Audi Nuvolari s'inspire du sport automobile. Les stratégies de boost et de récupération sont étroitement liées à la répartition du couple. En tant que système intégré, il gère en permanence l'interaction entre la délivrance de puissance et la récupération d'énergie en fonction des conditions de conduite, du niveau d'adhérence et des intentions du conducteur.
Des stratégies adaptatives de roue libre et de récupération au freinage étendent la récupération d'énergie à presque toutes les phases de conduite. Sur l'essieu avant, la décélération électrique prend en charge une part importante du freinage, tandis qu'à l'arrière, les phases de roue libre, de charge partielle et de contrôle de traction sont mises à profit pour la récupération.
Une décélération entièrement électrique allant jusqu'à 0,3 g est possible, couvrant une large part des phases de freinage en usage quotidien comme en conduite dynamique. Cette décélération maîtrisée stabilise le véhicule tout en rechargeant la batterie.
L'architecture intégrée combinant délivrance de puissance, répartition du couple et récupération d'énergie s'illustre particulièrement dans la fonction Launch Control. Le système exploite de manière ciblée l'énergie stockée pour maximiser l'accélération garantissant des performances maximales avec une motricité maîtrisée.Système de freinage haute performance
Le système de freinage de l'Audi Nuvolari a été développé pour offrir des performances maximales en conditions extrêmes grâce à une interaction précise entre freinage hydraulique et décélération électrique.
Un système brake-by-wire inspiré du sport automobile permet une répartition variable entre récupération d'énergie et freinage hydraulique. La pédale de frein est fonctionnellement découplée de la force de freinage réelle aux roues afin de garantir une sensation constante et précise.
Au cœur du système se trouve le système de freinage Audi Ceramic Pro, conçu pour assurer une décélération élevée et constante ainsi qu'un contrôle précis, même lors d'une utilisation intensive et prolongée sur circuit.
À l'avant, des étriers fixes à dix pistons sont associés à des disques de 420 × 40 mm, tandis qu'à l'arrière, des étriers à quatre pistons sont couplés à des disques de 410 × 32 mm. Cette configuration garantit un freinage équilibré, une grande stabilité thermique et un retour de pédale précis sur toute la plage de vitesse.
Les disques de frein, issus de la Formule 1, reposent sur une structure en carbone à fibres longues conçue pour résister à des charges thermiques extrêmes sans compromettre l'intégrité structurelle ni la constance des caractéristiques
de friction.
Un système de refroidissement interne spécialement conçu pour les disques de frein améliore les flux d'air et augmente la dissipation thermique jusqu'à 21 % par rapport aux systèmes carbone-céramique conventionnels.
La réduction des vibrations longitudinales lors des freinages appuyés, l'amélioration de la stabilité directionnelle et la précision de la réponse de direction contribuent à raccourcir les distances de freinage à haute vitesse tout en renforçant le contrôle et la sécurité.
Dans des conditions adaptées, une part importante de la décélération est assurée uniquement de manière électrique. Ce n'est qu'en cas de sollicitations de freinage plus élevées ou à l'approche des limites dynamiques de la supercar que le système fait intervenir de manière fluide les freins hydrauliques.
Avec une capacité d'absorption d'énergie pouvant atteindre 2,8 mégawatts, le système de freinage est dimensionné pour encaisser des charges de décélération extrêmes. Il garantit des performances de freinage constantes, sans fading ni surchauffe, même dans des conditions extrêmes sur circuit.Habitacle et UI/UX
L'intérieur de l'Audi Nuvolari est centré sur l'expérience de conduite. Une architecture épurée concentre toutes les commandes (y compris les éléments clés de l'interface homme-machine - HMI)sur les fonctions essentielles et les place directement dans le champ de vision
du conducteur.
Cette approche orientée conducteur met en avant les informations prioritaires, tandis que les contenus secondaires restent en arrière-plan. Les affichages numériques et les commandes physiques suivent une logique cohérente, permettant une interaction naturelle.
Les accents colorés du HMI font référence à l'Auto
Union Type C, rappelant l'ère du sport automobile des années 1930, marquée par des records de vitesse historiques.
L'usage fonctionnel de la couleur se retrouve dans l'ensemble du concept intérieur, structuré en deux zones. La partie avant adopte une teinte sombre et profonde, conçue pour favoriser la concentration. Les surfaces, matériaux et accents s'intègrent de manière cohérente dans cette palette sombre. À l'inverse, la partie arrière introduit une teinte plus claire, baptisée Shadow Dune.
La précision et le savoir-faire artisanal définissent l'ensemble de l'habitacle, des commandes et aérateurs jusqu'au cadre de l'écran central, réalisé en aluminium anodisé.
Des sièges allégés viennent compléter le concept intérieur orienté vers le conducteur. La structure en fibre de carbone de l'assise et du dossier réduit le poids tout en offrant une rigidité élevée et un maintien latéral précis. Leur conception ergonomique favorise une position naturelle et permet un retour direct des sensations du véhicule et de la route.Tazio Nuvolari
L'Audi Nuvolari incarne une performance sans compromis et une précision absolue. Le prototype de présérie a été développé dans un délai court grâce à une étroite collaboration internationale.
Son nom rend hommage à Tazio Nuvolari, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du sport automobile. Né en Italie, il était réputé pour son audace, son ingéniosité, son engagement et sa volonté farouche de réussir.
Gernot Döllner, CEO Audi explique: « Avec l'Audi Nuvolari, nous accélérons le progrès technologique en mettant l'accent sur la technologie, la performance et l'excellence opérationnelle à travers un véritable travail d'équipe. »