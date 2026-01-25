Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Le classement 2025 des meilleurs réseaux de recharge en France en termes de fiabilité des infrastructures

Chargemap, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques, dévoile le classement 2025 des meilleurs réseaux de recharge en France en termes de fiabilité des infrastructures.

Ce classement repose sur une analyse des retours d'expérience de plus de 132 000 utilisateurs uniques, avec un total de 433 775 notes collectées sur la plateforme Chargemap entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

La fiabilité des bornes de recharge est un critère clé pour garantir une expérience sans friction aux conducteurs de véhicules électriques.

Le classement 2025 met en évidence une recomposition notable du haut du tableau par rapport à l'édition précédente.

Mobilize Fast Charge s'impose en tête du classement, prenant la place de leader précédemment occupée par Tesla Superchargers. Cette progression reflète la reconnaissance par les utilisateurs de bornes fiables, bien maintenues et offrant un haut niveau de disponibilité.

Fastned confirme son excellence opérationnelle et se positionne en deuxième place.

BP Pulse réalise une entrée remarquée sur le podium, illustrant la montée en qualité perçue de ses infrastructures en France.

Les 10 réseaux de recharge offrant la meilleure fiabilité des infrastructures de recharge en 2025 en France:

1. Mobilize Fast Charge
2. Fastned
3. BP Pulse
4. Electra
5. Tesla Superchargers
6. Le Plein
7. Zunder
8. Atlante
9. Allego
10. R3

Source: Chargemap

Méthodologie: Les classements des meilleurs réseaux en France ont été établis sur les 433 775 notes collectées sur la plateforme Chargemap entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Pour éviter les écarts statistiques trop importants et garantir une note moyenne cohérente, le classement se base sur un minimum de 1 000 notes recueillies sur cette période pour un réseau de recharge en France. Les critères prennent en compte l'expérience globale de la recharge, mais mettent également l'accent sur la fiabilité du matériel et le rapport qualité/prix.

Écrit le 25/01/2026

