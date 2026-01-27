Le classement 2025 des meilleurs réseaux de recharge d'autoroutes en France

Chargemap, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques
, dévoile le classement 2025 des meilleurs réseaux de recharge d'autoroutes
en 2025
Ce classement repose sur une analyse des retours d'expérience de plus de 132 000 utilisateurs uniques, avec un total de 433 775 notes collectées sur la plateforme Chargemap entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.
Les réseaux de recharge autoroutiers jouent un rôle central dans la sécurisation des trajets longue distance et la confiance des conducteurs
de véhicules électriques.
Le classement 2025 met en lumière une évolution marquée du leadership par rapport à l'édition précédente.
En 2025, Electra
s'impose comme le réseau de recharge autoroutier le mieux noté
en France, détrônant Fastned, leader en 2024.
Cette progression reflète la montée en puissance de ses stations sur les grands axes, saluées par les utilisateurs pour leur disponibilité, leur puissance de recharge et la qualité globale de l'expérience proposée lors des longs trajets. Atlante
et Allego
complètent le podium, confirmant leur développement rapide et la bonne perception de leurs infrastructures sur le réseau autoroutier français.Les 10 meilleurs réseaux de recharge "autoroutes" en France:
1. Electra
2. Atlante
3. Allego
4. Fastned
5. Engie Vianeo
6. Zunder
7. e-Vadea
8. Ionity
9. TotalEnergies
10. Avia Volt
- PicotySource
: ChargemapMéthodologie
: Le classement des meilleurs réseaux "autoroutes" en France a été établi à partir des 433 775 avis
laissés par les utilisateurs de Chargemap sur les différents réseaux de recharge, du 1er janvier au 31 décembre 2025 inclus. Afin d'éviter des écarts statistiques trop importants et de garantir une note moyenne cohérente, ce classement repose sur un minimum de 500
notes recueillies sur cette période pour un réseau de recharge "autoroutes" en France, selon les données de localisation des stations transmises par les opérateurs à Chargemap. Ce critère prend en compte l'expérience globale de la recharge.