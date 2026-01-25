Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

La recharge publique affiche un coût moyen largement supérieur à celui d'une recharge au domicile

La recharge publique affiche un coût moyen largement supérieur à celui d'une recharge maîtrisée au domicile.

Les benchmarks de Mobileese, un cabinet de conseil et un bureau d'études qui accompagne les organisations privées et publiques dans leurs projets de mobilité électrique, basés sur une flotte de véhicules électriques parcourant en moyenne 100 km par jour par véhicule, montrent des écarts significatifs : environ 27 à 28 centimes par kWh pour une recharge pilotée en entreprise ou à domicile, contre 50 centimes par kWh sur les infrastructures publiques. Ces écarts font de la recharge un poste stratégique, à la fois économique et énergétique.

Selon l'étude Enedis (Utilisation et recharge des véhicules électriques en entreprise - octobre 2025) sur l'utilisation et la recharge des véhicules électriques en entreprise, seules 36 % des entreprises ayant démarré leur électrification pilotent la recharge de leur flotte. Dans la majorité des cas, la consommation électrique liée à la mobilité n'est pas suivie précisément.

Pour François Gatineau, président de Mobileese, "la décarbonation ne peut être durable sans une vision globale des besoins en électricité, intégrant mobilité, bâtiments et usages. En pilotant l'ensemble de ces consommations, une entreprise peut réduire son coût moyen du kWh jusqu'à 30 %, tout en sécurisant sa trajectoire de transition énergétique".

Eric Houguet, écrit le 25/01/2026

