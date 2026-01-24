Chargemap, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques
, dévoile le classement 2025 des meilleurs réseaux de recharge en France en termes de rapport qualité/prix
.
Ce classement repose sur une analyse des retours d'expérience de plus de 132 000 utilisateurs uniques, avec un total de 433 775 notes collectées sur la plateforme Chargemap entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.
Dans un contexte où le coût
de la recharge est un enjeu central pour les conducteurs
de véhicules électriques, le classement met en évidence une évolution notable du podium. NW IECharge
conserve sa première place, confirmant année après année son positionnement de référence en matière de rapport qualité/prix. Tesla Superchargers
maintient également sa deuxième position, porté par une tarification compétitive et une expérience de recharge homogène. Le Plein
signe une progression marquante en intégrant le podium pour la première fois.
Cette entrée dans le top 3 illustre la reconnaissance par les utilisateurs d'une offre alliant simplicité, fiabilité et maîtrise des coûts.Les 10 meilleurs réseaux de recharge en termes de rapport qualité/prix en France en 2025:
1. NW IECharge
2. Tesla Superchargers
3. Le Plein
4. Izivia Fast
5. Mobilize Fast Charge
6. R3
7. Lidl
8. Electra
9. E.Leclerc
10. AtlanteSource
: ChargemapMéthodologie
: Les classements des meilleurs réseaux en France ont été établis sur les 433 775 notes collectées sur la plateforme Chargemap du 1 janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus. Pour éviter les écarts statistiques trop importants et garantir une note
moyenne cohérente, le classement se base sur un minimum de 1 000 notes recueillies sur cette période pour un réseau de recharge en France. Les critères prennent en compte l'expérience globale de la recharge, mais mettent également l'accent sur la fiabilité du matériel et le rapport qualité/prix.