Le classement 2025 des meilleurs réseaux de recharge comptant au maximum 30 stations de recharge en France

Chargemap, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques, dévoile le classement 2025 des meilleurs réseaux de recharge en France comptant au maximum 30 stations de recharge en France.

Ce classement repose sur une analyse des retours d'expérience de plus de 132 000 utilisateurs uniques, avec un total de 433 775 notes collectées sur la plateforme Chargemap entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

QoWatt, Obornes, et Norauto (bornes publiques) se hissent parmi les meilleurs réseaux émergents comptant moins de 30 stations de recharge en France.

Le classement 2025 des réseaux émergents met en lumière des acteurs comptant au maximum 30 stations de recharge en France. Encore en phase de déploiement, ces réseaux jouent un rôle clé dans le maillage territorial et l'accessibilité de la recharge au quotidien.

Le réseau QoWatt prend la tête du classement, confirmant la très bonne perception de son offre par les utilisateurs.

Le réseau Obornes se hisse à la deuxième place, tandis que Norauto (bornes publiques) complète le podium.

Les 10 meilleurs réseaux émergents en France en 2025:

1. QoWatt
2. Obornes
3. Norauto (bornes publiques)
4. Yaway
5. Wewise
6. Grand Reims / Modulo
7. Alterna Énergie
8. Avia Volt - Picoty
9. Proviridis
10. IZiVIA Unibail Westfield

Source: Chargemap

Méthodologie: Le classement des meilleurs réseaux émergents en France a été établi à partir des 433 775 avis laissés par les utilisateurs de Chargemap sur les différents réseaux de recharge, du 1er janvier au 31 décembre 2025 inclus. Afin d'éviter des écarts statistiques trop importants et de garantir une note moyenne cohérente, ce classement repose sur un minimum de 100 notes recueillies sur cette période pour un réseau de recharge "émergent" en France, comptant au maximum 30 stations de recharge en France. Ce critère prend en compte l'expérience globale de la recharge.

Eric Houguet, écrit le 26/01/2026

