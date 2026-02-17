189 943 points de recharge électrique ouverts au public en France (01/2026)

Au 31 janvier 2026, la France comptabilisait 189 943 points de recharge ouverts au public
pour la recharge de batteries de véhicules électriques
.
Les 189 943 points de recharge pour véhicules électriques sont répartis dans 54 706 stations de recharge
.
Les points de recharge de voitures électriques
ouverts au public sont principalement déployés dans des commerces (45 % des points de recharge - 84 927 bornes).
56 834 bornes sont implantées sur les parkings payants (30 % des points de recharge). Rappelons que les bornes installées dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.
Près de 28 550 bornes (15 % des points de recharge) sont installées en voirie ou sur des sites publics.
6 979 bornes sont déployées dans des entreprises (4 % des points de recharge).
La France compte 282 points de recharge pour 100 000 habitants.
En janvier 2026, 1 point de recharge comptabilisait en moyenne 28,5 sessions de recharge de voitures
électriques sur le mois.
78,5 % des points de recharge ouverts au public en France (149 324) délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 3 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW (5 776), et enfin 18,5 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW (34 172).
La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 150 704 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 40 426 points de recharge délivrant du courant continu (DC).
Les points de recharge lents (AC monophasé d'une puissance inférieure à 7,4 kW) représentent 30 % du réseau de recharge en France (57 729 points de recharge).
La part de points de recharge rapide (DC) reste basse (23 035 points de recharge de 150 kW et plus) malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs
effectuant des longs trajets sur voies rapides ou sur autoroutes.
Les bornes rapides (DC) de 150 kW et plus sont nécessaires aux recharges d'appoint sur voies rapides et sur autoroutes. Elles ne représentent que 12% du total des bornes disponibles sur le territoire.Points de recharge ouverts au public en France par catégorie de puissance:AC (courant alternatif)
inférieur à 7,4 kW: 30 % (57 729 points de recharge)
de 7,4 kW à 22 kW: 48 % (91 595 points de recharge)
plus de 22 kW: 1 % (1 380 points de recharge)DC (courant continu)
inférieur à 50 kW: 2 % (4 429 points de recharge)
de 50 kW à 150 kW: 7 % (12 762 points de recharge)
de 150 kW à 350 kW: 10 % (18 826 points de recharge)
plus de 350 kW: 2 % (4 409 points de recharge)Taux de disponibilité moyen (en pourcentage) des points de recharge selon leur catégorie de puissance:
AC: 91,2 pourcent du temps
DC < 150 kW: 89,7 pourcent du temps
DC >= 150 kW: 94,3 pourcent du temps
La part du temps durant laquelle un point de charge n'est ni occupé, ni hors service, ni en maintenance est de 96%.
Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 30 novembre 2025.
L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 32 568 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 23 237 points de recharge, la Nouvelle-Aquitaine (19 619 points de recharge) et le Grand Est (17 4924 points de recharge).
Arrivent ensuite les Hauts de France (17 516 points de recharge), l'Occitanie (17 484 points de recharge), et la région Provence Alpes Côte d'Azur (16 711points de recharge).
Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.
L'une des conditions à l'essor de la mobilité électrique est la facilité d'utilisation par tous d'infrastructures de recharge.
Selon le gouvernement, plus de 1 700 000 bornes sont installées en France en septembre 2024, que ce soit à domicile, en entreprise ou dans l'espace
public (Info.gouv.fr).Source
: données au 31 janvier 2026 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault
).