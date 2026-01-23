Cargemap, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques
, dévoile le classement 2025 des meilleurs réseaux de recharge en France en termes d'expérience de recharge de véhicules électriques.
Le classement repose sur une analyse des retours d'expérience de plus de 132 000 utilisateurs uniques, avec un total de 433 775 notes collectées sur la plateforme Chargemap entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.
Le réseau Le Plein fait une entrée remarquée dans le classement et s'impose directement comme le réseau offrant la meilleure expérience de recharge en France en 2025. Cette progression reflète l'adhésion des conducteurs de véhicules électriques à une expérience de recharge simple, fiable et pensée pour les usages du quotidien, ainsi qu'à un déploiement ciblé et cohérent sur le territoire.
Le réseau Mobilize Fast Charge se hisse à la deuxième position, confirmant la montée en puissance du réseau et la perception positive de la qualité de ses infrastructures.
Le réseau Fastned complète le podium et confirme sa place parmi les références du marché français pour la constance de son service.Le top 10 des réseaux de recharge offrant la meilleure expérience utilisateur en France en 2025 :
1. Le Plein
2. Mobilize Fast Charge
3. Fastned
4. Tesla Superchargers
5. Electra
6. BP Pulse
7. R3
8. Atlante
9. Zunder
10. AllegoMéthodologie
: Les classements des meilleurs réseaux en France ont été établis sur les 433 775 notes collectées sur la plateforme Chargemap entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Pour éviter les écarts statistiques trop importants et garantir une note
moyenne cohérente, le classement se base sur un minimum de 1 000 notes recueillies sur cette période pour un réseau de recharge en France. Les critères prennent en compte l'expérience globale de la recharge, mais mettent également l'accent sur la fiabilité du matériel et le rapport qualité/prix.