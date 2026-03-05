La tarification de la recharge publique de véhicules électriques en France devient dynamique

Octopus Energy (fournisseur et producteur d'énergie) et Powerdot (spécialiste de la recharge sur les espaces commerciaux) lancent la première tarification de la recharge publique dynamique
en France pour rendre la recharge publique de véhicules électriques
moins chère...sur certains créneaux horaires durant les moments d'abondance d'énergie.
La tarification dynamique pour la recharge publique de véhicules électriques « Plunge Pricing » permettrait de bénéficier de remises immédiates allant de moins 20% à moins 50%
sur la recharge en France, pour une économie potentielle estimée à 250 euros par an
.
Les abonnés Powerdot bénéficient d'un prix
du kWh avant remise de 0,37 €. Ils peuvent bénéficier de la réduction « Plunge Pricing » pouvant aller jusqu'à 50%.
Pour les non abonnés Powerdot, le prix remisé à 50% dépend du tarif de départ affiché sur l'application Electroverse en fonction de la puissance de la borne de recharge.
Lorsque la production d'énergies renouvelables est élevée et que les prix de gros de l'électricité chutent, Octopus Electroverse répercute ces baisses directement sur les bornes Powerdot, à travers la France.
Les conducteurs
de véhicules électriques sont informés 24 heures à l'avance (par notification push sur l'application mobile Octopus Electroverse) de l'arrivée d'un créneau de « Plunge Pricing », avec le niveau exact de la réduction associée et l'heure de début.
La recharge doit être déclenchée durant une période délimitée (généralement quelques heures) pour bénéficier de la remise.
Octopus Energy anticipe plusieurs dizaines de périodes de « Plunge Pricing » au cours de l'année, et a pour ambition d'étendre ce service à d'autres opérateurs de bornes de recharge.« La recharge électrique publique a longtemps été un véritable frein au passage vers le tout électrique. C'est en la simplifiant que nous arriverons à modifier les usages. Ce partenariat avec Powerdot est une étape décisive pour la rendre plus facile, plus intelligente et plus économique pour les conducteurs français. En lançant le 'Plunge Pricing' en France, nous transformons les moments d'abondance d'énergie en une opportunité concrète d'économies pour l'utilisateur, tout en optimisant l'équilibre du réseau. »
explique Céline Stein, directrice générale d'Octopus Energy France.« Nous avons déjà aidé nos clients à économiser près de 100 000 £ avec le Plunge Pricing au Royaume-Uni, et nous sommes ravis de lancer ce service sur de nouveaux marchés européens ! La France est l'endroit idéal pour commencer. Les conducteurs français vont désormais pouvoir réaliser des économies très concrètes, grâce à la flexibilité d'un réseau alimenté par les énergies renouvelables. Et ce n'est que le début : nous nous préparons à déployer la tarification dynamique dans encore plus de pays, pour davantage de conducteurs à travers le monde. »
commente Matt Davies, Directeur Octopus Electroverse.« La tarification dynamique illustre parfaitement ce qu'il est possible d'accomplir lorsque deux entreprises unissent leurs forces pour lancer des solutions intelligentes sur le marché. Chez Powerdot, nous partageons avec Octopus Energy cette ambition : repenser sans cesse la mobilité électrique pour la rendre plus accessible et économique pour les conducteurs. »
conclut Matthieu Dischamps, General Manager France Powerdot.