La sixième génération de la Renault Clio adopte le langage de design affirmé de Renault

Partiellement repensée, la sixième génération
de la Renault Clio
adopte le langage design moderne de Renault
.
La berline polyvalente
de Renault affiche des lignes sculptées et sensuelles
et un regard affirmé.
La Renault Clio
profite de cette refonte pour adopter une motorisation full hybrid E-Tech 160 ch. Dans cette configuration, la plus sobre de la gamme hybride
de Renault, la Clio affiche un niveau d'émissions de CO2
de 89 g/km et une consommation
mixte de 3,9 l/100 km. La Clio full hybrid E-Tech 160 ch revendique jusqu'à 40 % de réduction de consommation en comparaison avec un moteur essence, et elle est capable de rouler jusqu'à 80 % du temps en électrique en ville et en périphérie.
En complément, la Clio propose une gamme complémentaire renouvelée de groupe motopropulseur (essence ou GPL
à partir de 115 ch) offrant plus de performances
et d'efficience.
La Clio de sixième génération reçoit le double écran OpenR en V et le système multimédia OpenR Link avec Google intégré.
Dans l'habitacle, un soin particulier a été donné à la qualité de la présentation.
De nombreux équipements
technologiques et aides à la conduite
de dernière génération sont proposés : la Clio reçoit jusqu'à 29 systèmes d'aides à la conduite (ADAS) de dernière génération.
La commercialisation de la Renault Clio de sixième génération interviendra d'ici la fin de l'année.
Toutes générations confondues, la Renault Clio s'est vendue à près de 17 millions d'exemplaires, avec une nette diminution des ventes depuis une quinzaine d'années, qui correspond avec le décollage de la Dacia Sandero
. Dimensions extérieures
La Clio de sixième génération s'exprime grâce à des dimensions en hausse par rapport à la génération précédente, passant de 4,05 m à 4,12 m (plus 67 mm) en longueur, avec des porte-à-faux allongés et de 1,73 m à 1,77 m (plus 39 mm) en largeur. La hauteur est contenue à 1,45 m (plus 11 mm).Design extérieur
La Renault Clio de sixième génération affiche des lignes très sculptées, sensuelles, avec des éléments techniques marqués et un regard par LED affirmé.
La Clio se singularise par un long capot, un empattement porté à 2,59 m (plus 8 mm) et une ligne de toit dynamique proche de celle d'un coupé
compact. Elle est ponctuée d'une antenne de toit de type aileron de requin et finit avec un spoiler intégré.
La face avant est expressive, les lignes de caractère du capot convergeant vers la calandre proéminente ornée d'un dégradé de diamants. La signature lumineuse avec de grands feux de jour en rappel du losange du logo est complétée du regard perçant des projecteurs flottants enchâssés dans une platine noire, comme un écrin.
Les courbes fluides, alternant surfaces creusées et convexes, s'animent grâce à des lignes de tension précises.
Les arches de roues noires renforcent la sportivité de la berline polyvalente de Billancourt, dont les jantes de 18 pouces (selon version) et les voies élargies (plus 39 mm) contribuent à offrir une forte présence visuelle sur la route.
On retrouve certains éléments présents sur la Clio de cinquième génération, comme les poignées de portes arrière intégrées.
Avec la forte inclinaison de la lunette arrière ainsi que la ligne de coffre particulièrement marquée, la Clio revêt un aspect athlétique, souligné par les quatre feux arrière inspirés des voitures
de sport.
Sept teintes au choix habillent la carrosserie de la Renault Clio: le Rouge Absolu, le Vert Absolu, le Blanc Glacier, le Gris Rafale
, le Gris Schiste, le Noir Étoilé et le Bleu Iron.Design intérieur
La planche de bord inaugure de nouveaux matériaux avec un grain inédit. La partie située devant le passager est recouverte de textile (selon les versions) intégrant une source lumineuse d'ambiance rétroéclairée par des LED d'une couleur au choix parmi les 48 variantes proposées, avec un rappel sur un élément lumineux transparent intégré dans les contre-portes. En version Esprit Alpine, la zone textile est remplacée par un revêtement en Alcantara, tandis qu'en direction des aérateurs, une zone est peinte avec une technique de chrome en dégradé de couleurs représentant une tonalité métal brûlé technique.
La planche de bord est surmontée d'un double écran de 10,1 pouces (selon les versions) à la forme en V, l'écran central étant tourné vers le conducteur. Le petit volant permet de réduire le nombre de tours de volant entre butées, passant de 3,3 à 2,6 pour plus d'agilité de conduite. Il intègre le bouton Multi-Sense permettant de sélectionner le mode de conduite, qui va de pair avec une couleur d'ambiance lumineuse intérieure.
Les sièges emploient des tissus recyclés avec des doubles graphismes et des surpiqûres colorées (selon les versions).Rangements
La berline polyvalente Renault offre plus de rangements, avec une console centrale dégagée intégrant un compartiment fermé par un couvercle souple articulé (selon les versions).
L'habitacle inclut deux prises USB-C à l'avant, un chargeur à induction (selon les versions) et une prise 12 V à l'arrière qui permet, au choix, de brancher facilement un adaptateur USB ou bien d'alimenter un accessoire.Coffre
Le volume de coffre atteint 391 litres (selon les motorisations) et bénéficie d'un seuil de chargement plus bas de 40 mm par rapport à la génération précédente. Son bouton d'ouverture est implanté directement sur le hayon.Éco-conception
En version Esprit Alpine full hybrid E-Tech, la Renault Clio est constituée de plus de 33,7 % de matériaux issus de l'économie circulaire (incluant les matériaux recyclés selon norme ISO 14021 et les chutes ou rebuts de production réincorporés dans les processus de fabrication au sein du même site industriel).
Toutes les versions de la Clio sont recyclables au moins à 85 %.
Dans le détail, la structure de la planche de bord (8 kg) comporte au moins 50% de matière recyclée tandis que la structure de la console centrale (4 kg) est recyclée à 37%. L'absorbeur du bouclier arrière est composé à 100% de plastique recyclé issu de produits en fin de vie (3 kg), tandis qu'au moins 50% de l'aluminium employé pour les jantes 18 pouces Esprit Alpine est recyclé (selon la méthode du bilan massique).Moteurs
Conçue sur la plateforme CMF-B de la Clio de cinquième génération, la Renault Clio de sixième génération propose une gamme de quatre motorisations, de 115 à 160 chevaux.
La motorisation la plus emblématique est le full hybrid E-Tech 160 ch, qui coiffe la gamme avec un compromis entre performances et efficience de tout premier ordre grâce à sa technologie unique.Motorisation full hybrid E-Tech 160 ch
Fer de lance de la sixième génération de la Clio, la motorisation full hybrid E-Tech 160 ch offre à la fois un agrément de conduite avec sa boîte de vitesses intelligente multimode, des performances dynamiques (8,3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h), et une efficience maximisée. Elle affiche des émissions de CO2
contenues à 89 g/km grâce à une consommation mixte homologuée de 3,9 l/100 km, soit jusqu'à 40 % de réduction en comparaison d'un moteur essence classique. En ville et en périphérie, la Clio full hybrid E-Tech 160 ch peut rouler jusqu'à 80 % en conduite électrique, tandis que son autonomie routière
peut atteindre 1 000 km. La technologie propre à Renault combine un moteur thermique 4 cylindres 1.8 à injection directe haute pression et cycle Atkinson avec deux moteurs électriques alimentés par une batterie de 1,4 kWh intégrant un nouveau système de refroidissement, ainsi qu'une boîte de vitesses intelligente multimode à crabots sans embrayage avec des rapports spécifiques.
Issue de la technologie F1, la boîte de vitesses de la motorisation full hybrid E-Tech 160 ch combine deux rapports pour le moteur électrique principal et quatre rapports pour le moteur thermique. Les 15 combinaisons possibles de fonctionnement entre les différents moteurs (électrique et thermique) permettent selon l'usage d'optimiser l'agrément de conduite, la consommation et les émissions de CO2
. Elle sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement de la motorisation full hybrid E-Tech parmi les schémas suivants :
- Electrique (seul le moteur électrique entraîne les roues).
- Hybride dynamique (le moteur thermique et le moteur électrique se combinent pour entraîner les roues).
- E-drive (le moteur électrique entraîne les roues, le moteur thermique fonctionne pour recharger la batterie).
- Thermique (seul le moteur essence fonctionne pour entraîner les roues et/ou pour recharger la batterie).
- Récupération d'énergie (les roues entraînent le moteur électrique qui recharge la batterie).
Quatre modes de conduite sont proposés, agissant notamment sur la calibration moteur et l'assistance de direction.Des motorisations complémentaires
La Renault Clio propose en entrée de gamme la motorisation 3 cylindres 1.2 TCe de 115 ch. Elle est disponible en versions boîte mécanique ou, avec une boîte de vitesses à double embrayage robotisée EDC à six rapports, avec palettes au volant.
Une version 3 cylindres Eco-G 120 ch automatique EDC à double carburation essence-GPL rejoindra la gamme dans un second temps. Elle propose une alternative écologique avec des coûts d
'usage bas.Système multimédia
Le système multimédia OpenR Link avec Google intégré combine deux écrans de 10 pouces, dont un écran central tourné vers le conducteur, il propose la cartographie Google Maps, l'assistant vocal Google Assistant et l'accès à Google Play avec plus de 100 applications disponibles. Pour utiliser les applications téléchargées depuis Google Play, les clients de 2 Go/mois de données incluses pendant 3 ans (ou jusqu'à la fin du contrat de location du véhicule par Mobilize Financial Services), ce qui assure un usage quotidien des applications embarquées les plus prisées et correspond à 40 heures de musique en streaming audio (en qualité normale) ou jusqu'à 3 heures de vidéo en streaming. Les plus gros consommateurs ont la possibilité de souscrire à un forfait contenant un plus gros volume de données.
Avec des applications et des données intégrées dans le système d'info-divertissement de la voiture
, cela permet de ne pas avoir à utiliser leur smartphone en roulant, ce qui bénéficie à la sécurité durant la conduite et évite toute surchauffe de l'appareil.
Toutes Les fonctions sont affichées sur un ensemble de deux écrans dont un écran central de 10 pouces tourné vers le conducteur.Connectivité
La connectivité avec Android Auto
et Apple CarPlay pour la réplication de l'écran du smartphone se fait sans fil, et un chargeur à induction est intégré à la console centrale (selon les versions).
L'application smartphone My Renault est connectée à la voiture, lorsqu'on se trouve à distance, permettant la localisation et l'accès à certaines données de bord. Le système de bord autorise des mises à jour à distance et des fonctions de maintenance connectée.Aides à la conduite
En plus du frein de parking automatique de série, la Renault Clio intègre jusqu'à 29 (selon la finition) fonctions d'aides à la conduite (ADAS), dont de nombreuses nouveautés pour la Clio, comme le système Active Driver Assist avec le régulateur de vitesse adaptatif intelligent, la détection avant et arrière avec correction trajectoire d'urgence, le freinage automatique d'urgence en marche arrière, l'alerte sortie sécurisée des occupants et, l'assistant d'arrêt d'urgence qui ralentit le véhicule jusqu'à l'immobilisation complète en cas d'inactivité du conducteur.
Le régulateur de vitesse adaptatif est quant à lui de série sur toutes les versions.
La caméra de recul et la caméra 360° utilisent des caméras haute définition.
Le bouton My Safety Switch situé à gauche du volant sur la planche de bord permet de désactiver ou activer de manière simultanée les réglages de jusqu'à cinq fonctions d'aides à la conduite.
Le système de surveillance avancée du conducteur repose sur une caméra intérieure qui détecte la fatigue et la distraction du conducteur (norme GSR2.3).Production
La Renault Clio est produite dans l'usine de Bursa en Turquie, où plus de 5 millions de Clio ont déjà été fabriquées.Fiche techniqueDimensions et poids
Longueur : 4,116 m
Largeur : 1,768 m
Hauteur : 1,451 m
Empattement : 2,591 m
Porte-à-faux avant : 859 mm
Porte-à-faux arrière : 667 mm
Garde au sol : 142 mm à vide (119 mm en charge)
Poids : à partir de 1 155 kilos
Volume de coffre : 391 litres (selon motorisation)
Hauteur de chargement : 735 mm
Capacité de remorquage : 900 kgMotorisationsTCe 115 ch
Moteur 3 cylindres 1.2 TCe (115 ch / 190 Nm), boîte manuelle ou automatique EDC en option
Émissions de CO2 : à partir de 114 g/km en cycle mixte (116 g/ km avec boite EDC) (en cours d'homologation)
Consommation mixte : 5 litres/ 100 km (5,1 litres/ 100 km avec boite EDC)
0-100 km/h : 10,1 secondesEco-G 120 ch
Moteur 3 cylindres Eco-G à double carburation essence-GPL (120 ch / 200 Nm) avec boîte automatique EDC.
Émissions de CO2 : à partir de 107
g/km en cycle mixte (en cours d'homologation)
Consommation mixte : 6,9 litres/ 100 km
0-100 km/h : 10,1 secondesFull hybrid E-Tech 160 ch
Moteur 1.8L, 4 cylindres full hybrid (160 ch / 172 Nm pour le moteur 1.8 et 205 Nm pour le moteur électrique) et boîte de vitesses intelligente multimode
Émissions de CO2 : à partir de 89 g/km en cycle mixte
Consommation mixte : 3,9 litres/100 km
0-100 km/h : 8,3 secondes