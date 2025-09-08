Le Mercedes-Benz GLC avec technologie EQ embarque une calandre high-tech illuminée

Pendant de nombreuses années, le GLC
a été le modèle le plus populaire de Mercedes Benz
, se classant en tête des classements en tant que best-seller de la marque dans le monde entier, comme ce fut le cas une fois de plus au premier semestre 2025.
Le nouveau GLC avec technologie EQ marque un tournant dans le segment des SUV
de taille intermédiaire.
Le GLC électrique
devrait élargir la gamme Mercedes-Benz à partir du premier semestre 2026.Design extérieur
Le GLC incarne les proportions classiques d'un SUV intermédiaire Mercedes-Benz. C'est la première Mercedes-Benz avec la calandre chromée redessinée. La calandre high-tech illuminée redéfinit le visage de la marque allemande. La silhouette dynamique, avec ses lignes d'épaulement sculpturales et ses passages de roue prononcés, souligne une présence puissante.Design intérieur
On retrouve à l'intérieur la philosophie de conception de Mercedesâ€‘Benz.
L'écran flottant MBUX Hyperscreen crée une expérience spatiale immersive.
L'éclairage d'ambiance actif renforce l'impression futuriste.
L'espace
étendu, en particulier à l'arrière, et le toit panoramique donnent à l'intérieur un aspect ouvert.
En option, le toit panoramique Sky Control est disponible avec du verre commutable et un éclairage d'ambiance qui illumine 162 étoiles dans le ciel nocturne. Dimensions
Le GLC électrique est long de 4 845 mm, large de 1 913 mm et haut de 1 644 mm. Il offre un empattement de 2 972 mm.
Avec un empattement plus long de 84 mm par rapport au GLC à combustion, les passagers du GLC électrique peuvent profiter de 13 mm d'espace en plus pour les jambes et de 46 mm d'espace en plus pour la tête à l'avant, tandis que les passagers arrière bénéficient de 47 mm d'espace en plus pour les jambes et de 17 mm d'espace en plus pour la tête. Espace de stockage
Le coffre offre une capacité de 570 litres. Lorsque les sièges arrière sont rabattus, le volume de chargement atteint 1 740 litres. Le coffre avant offre une capacité de charge supplémentaire de 128 litres et peut être ouvert partiellement électriquement via une commande tactile.Moteur
Le Mercedes Benz GLC 400 4Matic avec technologie EQ développe une puissance de 360 kW.Performances
Le Mercedes Benz GLC 400 4Matic avec technologie EQ atteint une vitesse de pointe sur circuit de 210 km/h avec une accélération de 0 à 100 km/h 4,3 secondes.Capacité de remorquag
e
Le GLC 400 4Matic avec technologie EQ peut remorquer jusqu'à 2,4 tonnes freinées, ce qui le rend idéal pour les grandes caravanes, les remorques de bateaux ou les remorques à chevaux. La charge d'attelage de 100 kilogrammes permet de transporter des vélos électriques sur un porte-vélos adapté. La stabilisation de remorque ESP et l'assistance aux manœuvres de remorque facilitent la manipulation de la remorque.Mode terrain
Le GLC 400 4Matic dispose du Mode terrain comme programme de conduite pour les routes de campagne ou de gravier, en ajustant les caractéristiques
de conduite, de direction et de freinage. « Capot transparent »
La fonction « capot transparent » permet une vue virtuelle sous l'avant du véhicule en combinant les images de la caméra avant et des caméras des rétroviseurs extérieurs.MBUX Hyperscreen
L'écran MBUX Hyperscreen de 99,3 centimètres (39,1 pouces) est le plus grand écran d'une Mercedes-Benz à ce jour. La haute résolution dispose d'une technologie de rétroéclairage matriciel.
L'écran MBUX Hyperscreen sans séparation crée une expérience de conduite et d'espace holistique. À cela s'ajoutent jusqu'à 11 styles qui peuvent être sélectionnés comme motifs d'arrière-plan. L'utilisation de la couleur dans le combiné d'instruments, les éléments de commande et l'éclairage d'ambiance est coordonnée avec ces motifs émotionnels.Système d'info-divertissement MBUX
Le GLC utilise le système d'info-divertissement MBUX de quatrième génération, intégrant l'intelligence artificielle (IA) de Microsoft et de Google. L'assistant virtuel MBUX utilise l'approche dite « Multi Agent », intégrant des outils d'intelligence artificielle fournis par Microsoft et Google. En sélectionnant la meilleure source pour chaque tâche, il utilise des connaissances combinées collectées sur Internet.Toit panoramique
Le toit panoramique Sky Control est fabriqué en verre de sécurité feuilleté isolant. En option, la surface vitrée peut passer du transparent à l'opaque. La surface est divisée en neuf zones commutables. Il est possible de choisir individuellement la quantité de lumière qui entre. Eclairage d'ambiance
La nuit, l'éclairage d'ambiance (en option) crée un effet « waouh » avec 162 étoiles intégrées dans la surface vitrée du toit et qui peuvent être éclairées.Architecture électrique 800 volts
Le GLC électrique dispose d'un système de 800 volts, qui réduit le temps de charge en conjonction avec la nouvelle génération de batteries.Navigation avec intelligence électrique
La navigation Mercedes-Benz avec intelligence électrique planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus confortable, y compris les arrêts de recharge à des stations de recharge compatibles, en tenant compte de facteurs tels que la topographie, le tracé de l'itinéraire et les informations météorologiques. Batterie
Le système de batterie du GLC électrique est basé sur une architecture modulaire intégrée et comprend une batterie lithium-ion
d'un contenu énergétique utilisable de 94,5 kWh.Consommation
La consommation WLTP du GLC électrique 400 4Matic est de 14.9-18.8 kWh/100 km.Autonomie
L'autonomie WLTP de la batterie de 94,5 kWh atteint 571-713 kilomètres.Recharge
Le GLC peut recharger jusqu'à 303 kilomètres d'autonomie en dix minutes (informations sont préliminaires). Un convertisseur DC est installé en option. Cela permet de charger sur des stations de charge rapide de 400 volts.
Le GLC électrique est préparé pour le raccordement au réseau électrique. Lorsqu'il est connecté à une station de charge CC
bidirectionnelle compatible, il peut stocker l'énergie solaire et servir de fournisseur d'énergie pour la maison (V2H) ou le réseau électrique (V2G).Système de freinage
Le GLC est équipé d'un système de freinage One-Box qui offre une sensation de pédale de frein stable, que le freinage soit réalisé par récupération d'énergie ou par freinage par friction. Pour chaque processus de freinage, le système calcule la récupération maximale et l'utilisation minimale du frein à friction. Dans plus de 99 % des cas, le GLC électrique génère de l'électricité lors du freinage. La puissance de récupération peut atteindre 300 kW et contribue à l'augmentation de l'autonomie. Quatre niveaux de récupération sont disponibles pour les conducteurs
: D moins (niveau de récupération maximal), D (récupération standard), D plus (sans récupération) et D Auto
(récupération intelligente).Pompe à chaleur multi-sources
La pompe à chaleur multi-sources utilise la chaleur résiduelle de l'unité d'entraînement électrique, de la batterie et de l'air ambiant pour chauffer l'intérieur. Un conditionnement approprié de la batterie permet des performances de charge élevées.Suspension pneumatique
Grâce à la technologie de suspension pneumatique éprouvée de la Mercedesâ€‘Benz Classe
S, les chocs et les vibrations sont presque entièrement absorbés, ce qui garantit une conduite douce. Le système d'amortissement réglable en continu offre un mélange de confort sur longue distance et d'agilité sportive. Direction de l'essieu arrière
Le Pack Technique comprend la suspension pneumatique Airmatic combinée à la direction de l'essieu arrière, qui permet un angle de braquage allant jusqu'à 4,5 degrés dans les deux sens.Sièges haut de gamme
Tous les sièges disponibles du GLC électrique sont certifiés par le label allemand AGR de l'Organisation pour la santé du dos.Volant
Le nouveau volant est conçu pour être plus ergonomique et intuitif à utiliser. Mercedesâ€‘Benz a réintroduit le concept de commande avec bascule pour le limiteur et Distronic ainsi que le rouleau pour le contrôle du volume. Les panneaux de commutation capacitifs sont intégrés et offrent des aides tactiles.Eclairage Digital Light avec technologie micro-LED
Le GLC est doté de la prochaine génération de Digital Light avec la technologie micro-LED. Le champ d'éclairage haute résolution est plus grand qu'auparavant et permet une luminosité accrue pour les projections de feux de croisement et de route. Dans le même temps, la consommation d'énergie du module d'éclairage est inférieure d'environ 50 % à celle de son prédécesseur. Les feux de route de la gamme Ultra ne se contentent plus de briller de manière rigide vers l'avant: il est incorporé dans le feu de virage et pivote dynamiquement avec lui. Grâce à la combinaison des informations de la caméra et des données cartographiques, la lumière de virage réagit plus précisément au parcours de la route.Systèmes avancés d'aide à la conduite MB. Drive
Le GLC électrique est équipé d'un vaste ensemble de capteurs utilisant jusqu'à dix caméras externes, cinq capteurs radar et douze capteurs à ultrasons pour offrir une assistance à la conduite
de premier ordre. Ils sont tous connectés à une unité de contrôle qui fonctionne avec MB. OS et agit comme le cerveau du GLC électrique. Les systèmes MB. Drive utilise l'intelligence artificielle pour traiter de grandes quantités de données brutes provenant des capteurs afin de comprendre la situation du trafic. Grâce à la MBUX Surround Navigation, le conducteur sait toujours ce que la voiture
a détecté dans l'environnement
.
Selon le pack d'assistance, les systèmes MB. Drive aident le conducteur à coopérer la direction, le freinage et l'accélération. Il se connecte également au monde extérieur via une antenne de toit intégrée, ce qui permet de mettre à niveau les systèmes avec de nouvelles fonctions après l'achat
. Tous les systèmes de sécurité active sont de série et peuvent être mis à jour même après l'achat.