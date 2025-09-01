Bugatti Brouillard: une Bugatti unique en son genre conçue sur mesure

L'art de la carrosserie sur mesure coule dans l'ADN de Bugatti depuis plus d'un siècle. Des designs automobiles intemporels de Jean Bugatti aux sculptures de Rembrandt Bugatti, la quête d'une expression artistique automobile
singulière définit la marque de Molsheim depuis sa création.
Le Programme Solitaire de Bugatti repousse les limites de la personnalisation et de l'artisanat d'exception par la création de véhicules uniques, conçus sur mesure.
La Bugatti Brouillard
est la création inaugurale du Programme Solitaire. Le coupé
Brouillard rend hommage au cheval d'Ettore Bugatti.
La Bugatti Brouillard repose sur la plateforme Bugatti propulsée par un moteur W16, dans sa version 1 600 chevaux avec quadruple turbocompresseur. Il représente l'évolution ultime du programme W16.
La maîtrise des proportions de Brouillard suit des principes proches de l'art classique, où la relation entre les éléments crée une harmonie visuelle immédiate. Grâce à une répartition étudiée des volumes, le tiers inférieur du véhicule est habillé de tons sombres qui se fondent dans l'ombre de la voiture
. La perception d'un véhicule repose en grande partie sur ses deux tiers supérieurs, ce qui permet ici de créer une silhouette plus légère et dynamique. La voiture apparait à la fois plus basse et plus longue tout en donnant aux roues une apparence plus imposante. La philosophie aérodynamique intègre les éléments fonctionnels dans la carrosserie sculptée. Les prises d'air traversent les radiateurs, créant une chute de pression pour améliorer le flux et optimiser le refroidissement, tandis que l'aileron fixe en forme de bec de canard assure l'équilibre aérodynamique. Le diffuseur arrière maximise la surface fonctionnelle grâce à une configuration innovante de l'échappement, représentant l'aboutissement du développement de la plateforme W16.
Dans l'habitacle, des tissus tissés sur mesure à Paris intègrent des motifs tartan, tandis que la fibre de carbone teintée en vert est associée à un nombre accru de composants en aluminium usiné. Le toit vitré crée une atmosphère aérienne et la colonne centrale s'étend de l'extérieur vers l'intérieur, visible à travers le panneau transparent supérieur.
Le souci du détail artisanal se retrouve dans chaque élément du coupé Brouillard, notamment les motifs de chevaux brodés sur les panneaux de porte et les dossiers des sièges. Le levier de vitesses est usiné dans un seul bloc d'aluminium et intègre un insert en verre contenant une sculpture miniature faite à la main du cheval préféré d'Ettore.
La Bugatti Brouillard a été officiellement dévoilée lors de la Monterey Car Week en tant que premier projet du Programme Solitaire.