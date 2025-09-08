La berline compacte électrique Leapmotor B05 affiche un design athlétique

Leapmotor
présente en première mondiale la berline compacte électrique B05
au salon de l'automobile
de Munich (salon IAA Mobility 2025).
La berline compacte électrique chinoise revendique un design sportif avec des portes sans cadre qui reflètent son ADN athlétique.
Le véhicule zéro émission
Leapmotor B05 est conçu autour de quatre piliers: design, maniabilité, intelligence et qualité.
La silhouette du B05 est inspirée de l»esthétique “Tech-Nature”
de Leapmotor.
Le langage visuel est à la fois futuriste et ancré dans le style urbain.
Mesurant 4 430 mm de long
, 1 880 mm de large et 1 520 mm de haut, avec un empattement de 2 735 mm, la berline B05 affiche des dimensions compactes
et une posture affirmée.
La berline compacte électrique Leapmotor
B05 ambitionne de conquérir le marché européen des véhicules électriques
compacts.