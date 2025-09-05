La BMW iX3 de nouvelle génération incarne l'ADN de la Neue Klasse dans le format d'un SAV

La BMW iX3 de nouvelle génération affiche une silhouette affirmée

dévoile la nouvelle génération de la. Laest un(SAV) électrique. Le langage stylistique confère au véhicule une silhouette affirmée. Avec la technologie, une autonomie pouvant atteindre 805 kilomètres et une puissance de charge maximale de 400 kW, la BMW iX3 établit de nouveaux standards en matière de longs trajets. L'architecture électronique et logicielle repensée, intégrant quatre unités de commande, rend la première Neue Klasse plus intelligente et mieux préparée pour l'avenir. L'expérience de conduite BMW couplée à l'unité de commande BMW Heart of Joy élève le plaisir de conduire. Intégré au système de gestion de couple BMW Dynamic Performance Control, le BMW Heart of Joy optimise le groupe motopropulseur, les freins, la récupération d'énergie, et les sous-fonctions du système de direction. Il offre une réponse plus directe aux commandes du conducteur, tandis que les systèmes de conduite automatisée optimisent l'interaction symbiotique entre l'homme et le véhicule.L'interface digitale BMW Panoramic iDrive apporte une nouvelle vision de la navigation et du contenu BMW pour le conducteur mais aussi pour les passagers. Le système repose sur une technologie d'affichage tête haute projetant les informations à une hauteur adaptée au conducteur sur toute la largeur du pare-brise et constitue un élément clé de l'expérience utilisateur digitale.Un concept global de durabilité permet de réduire l'empreinte carbone de la BMW iX3 sur l'ensemble de son cycle de vie de plus de 30 % par rapport à son prédécesseur.Le modèle sera le tout premier produit dans l'usine BMW de Debrecen, en Hongrie.La première version du SAV électrique à sortir de la chaîne de production à partir de l'automne 2025 sera la BMW iX3 50 xDrive dotée d'une puissance de 469 ch (345 kW) et d'une transmission intégrale électrique.D'autres versions électriques suivront, dont une version d'entrée de gamme.Le lancement commercial de la BMW iX3 est prévu en mars 2026 en Europe et à l'été 2026 aux États-Unis.À partir de l'été 2026, une version spécifique de la BMW iX3, produite dans l'usine de Shenyang et conçue pour répondre aux attentes des clients chinois, sera commercialisée.La BMW iX3 de nouvelle génération représente une avancée majeure bien au-delà d'un simple renouvellement. Les progrès réalisés en matière de design et de technologie constituent une étape clé dans la transformation de la marque BMW vers l'électrification, la digitalisation et la circularité. La nouvelle BMW iX3 incarne les dernières avancées en matière de design et d'innovations technologiques, destinées à marquer l'ensemble des futurs modèles BMW. Les technologies de la Neue Klasse équiperont 40 nouveaux modèles et évolutions de modèles d'ici 2027.« La Neue Klasse est notre projet d'avenir le plus ambitieux et marque un bond technologique majeur en matière de conduite, d'expérience utilisateur et de design », déclare Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG. « Pratiquement tout est nouveau, mais elle est aussi plus BMW que jamais. Notre gamme complète bénéficiera des innovations introduites par la Neue Klasse, quelle que soit le type de motorisation. Ce qui n'était au départ qu'une vision audacieuse est aujourd'hui devenue réalité : la BMW iX3 est le premier modèle Neue Klasse à entrer en production de série. Nous ne lançons pas simplement la nouvelle génération de l'un de nos modèles 100 % électriques les plus populaires : nous ouvrons une nouvelle ère pour BMW. »La BMW iX3 de nouvelle génération inaugure ainsi le langage stylistique BMW de demain, appelé à se décliner progressivement sur l'ensemble de la gamme BMW. Le nouveau jeu de formes propose une interprétation moderne de l'ADN originel de BMW. Le design revient à l'essence même de la marque BMW tout en étant en résonance avec l'air du temps.La nouvelle BMW iX3 incarne l'ADN de la Neue Klasse dans le format d'un SAV.Le design caractéristique à deux volumes, enrichi de la prestance d'un modèle BMW X, est souligné par des lignes précises qui renforcent l'assise visuelle des quatre roues. Une optimisation minutieuse de l'aérodynamique permet d'atteindre un coefficient de traînée (Cx) de 0,24.La face avant verticale et les surfaces clairement définies confèrent une forte présence au véhicule. La double calandre BMW et les projecteurs occupent une place centrale sur le plan visuel. Sculptées et disposées verticalement, les calandres font écho à la Neue Klasse des années 1960. Une nouvelle signature lumineuse apporte à la BMW iX3 une nouvelle identité visuelle. De profil, de larges surfaces, structurées par un nombre réduit de lignes précises, composent une silhouette riche en caractère. Les surfaces vitrées affleurantes et les poignées de porte intégrées à déploiement électrique complètent la modernité. La stature robuste de la BMW iX3 est renforcée par des passages de roues peints dans la couleur de la carrosserie, aux contours rectangulaires. L'arrière affiche une allure athlétique. Les feux arrière, largement étirés vers le centre, réinterprètent à l'horizontale la signature en « L » caractéristique de BMW.Le pack éclairage extérieur BMW Iconic Glow avec calandre illuminée propose une mise en scène spectaculaire de sons et lumières, avec des ambiances « Relaxed », « Balanced » et « Excited ». La séquence d'accueil démarre dès que le conducteur s'approche du véhicule.Avec ses 4 782 mm de long, 1 895 mm de large et 1 635 mm de haut, la BMW iX3 affiche les proportions s d'un SAV BMW.Le volume du coffre peut passer de 520 litres à un maximum de 1 750 litres grâce à une banquette arrière rabattable.Un compartiment supplémentaire situé sous le capot offre 58 litres additionnels de rangement.Pour répondre à des besoins de transport accrus, le véhicule peut être équipé d'un crochet d'attelage électrique escamotable en option. La capacité de remorquage maximale de la BMW iX3 50 xDrive atteint 2 000 kg.L'habitacle de la BMW iX3 fixe de nouveaux standards en matière d'expérience digitale.L'intérieur accorde une attention particulière au conducteur tout en offrant un confort optimal à l'ensemble des occupants.Conçue spécifiquement pour les véhicules électriques, l'architecture du modèle garantit un espace généreux pour cinq passagers.Les lignes de la planche de bord « flottante » se prolongent directement dans les panneaux de porte. Revêtue de tissu et dotée d'un rétroéclairage d'ambiance, la planche de bord contribue à instaurer une atmosphère chaleureuse. De larges surfaces vitrées ainsi que le toit panoramique en option, avec vitrage à confort thermique, baignent l'habitacle de lumière.L'interface digitale BMW Panoramic iDrive, basée sur le BMW Operating System X, est un élément marquant du cockpit organisé horizontalement. L'interface digitale associe affichages, architecture, lumière et design sonore dans une expérience holistique, personnalisable grâce aux My Modes.Les sièges au design minimaliste allient un confort élevé lors des longs trajets, un caractère sportif et une multitude de réglages.Entièrement redessinés, le volant et la console centrale entre le siège conducteur et le siège passager avant intègrent espaces de rangement et éléments de commande.À l'arrière, la banquette offre une assise continue, telle un sofa.Des éléments de design intérieurs précisément agencés confèrent à l'habitacle un caractère distinctif.Une fois installé à bord, une animation de bienvenue se déploie depuis le BMW Panoramic Vision et l'écran central, s'étendant en douceur du côté conducteur vers le côté passager avant.La technologie BMW eDrive de sixième génération de la Neue Klasse associe des moteurs électriques efficients, de nouvelles batteries haute tension à cellules cylindriques et une architecture 800V.La BMW iX3 50 xDrive est animée par deux moteurs électriques délivrant ensemble une puissance de 469 ch (345 kW) et un couple de 645 Nm. La BMW iX3 50 xDrive accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 210 km/h. Sa transmission intégrale électrique combine un moteur synchrone à excitation externe (EESM) implanté sur l'essieu arrière et un moteur asynchrone (ASM) sur l'essieu avant. Par rapport à la cinquième génération, la nouvelle technologie de propulsion réduit les pertes d'énergie de 40 %, le poids de 10 % et les coûts de fabrication de 20 %.Le concept de batterie haute tension à cellules cylindriques marque une avancée significative. La densité énergétique au niveau de la cellule est supérieure de 20 % par rapport à la cinquième génération BMW eDrive. Le concept de cellules cylindriques permet d'augmenter la vitesse de charge de 30 %. Les cellules cylindriques sont intégrées directement au pack haute tension (« cell to pack »), lui-même intégré à l'architecture du véhicule comme élément structurel afin de réduire le poids (« pack to open body »).Dans la BMW iX3 50 xDrive, la batterie offre une capacité nette de 108,7 kWh, permettant une autonomie allant jusqu'à 805 kilomètres dans le cycle mixte WLTP.Les progrès apportés par la technologie BMW eDrive de sixième génération ont une influence déterminante sur l'expérience de recharge. Avec une puissance de charge maximale de 400 kW, la BMW iX3 peut récupérer jusqu'à 372 kilomètres d'autonomie en dix minutes sur une borne rapide à courant continu (DC) 800V. La batterie haute tension se recharge de 10 à 80 % en 21 minutes. La BMW iX3, équipée d'une technologie de gestion de batterie avec matrice de commutation intégrée conçue en interne par BMW, permet un rechargement rapide sur des bornes 400V (DC). L'optimisation de la préparation de la batterie contribue à réduire les temps de charge. La BMW iX3 50 xDrive peut être rechargée en courant alternatif (AC) à 11 kW de série, ou à 22 kW en option.La BMW iX3 propose des fonctions de charge bidirectionnelle, permettant de l'utiliser comme source d'énergie dans divers cas d'usage. La fonction Vehicle-to-Load (V2L) transforme le véhicule en batterie mobile, capable d'alimenter des appareils électriques en déplacement. La fonction Vehicle-to-Home (V2H) permet de stocker l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques domestiques. La fonction Vehicle-to-Grid (V2G) permet de connecter la voiture au réseau énergétique.La trappe utilise l'intelligence artificielle (IA) pour détecter l'intention de recharger le véhicule et s'ouvre ou se ferme automatiquement.Élément central parmi les quatre unités de commande de l'architecture électronique de la Neue Klasse, l'unité de commande BMW Heart of Joy gère la transmission et la dynamique de conduite. L'unité de commande pilote la chaîne cinématique, les freins, la récupération d'énergie et les sous-fonctions de direction, et traite les informations jusqu'à dix fois plus rapidement qu'une unité de contrôle classique. Le potentiel en matière de puissance instantanée, de fluidité de transmission, d'agilité, de stabilité et d'efficacité est pleinement exploité.Associé au système avancé de gestion de couple BMW Dynamic Performance Control, l'unité de commande BMW Heart of Joy calcule tous les paramètres de dynamique de conduite avec rapidité et précision.Chaque mouvement de l'accélérateur, de la pédale de frein et de la direction est exécuté avec une précision immédiate.L'efficacité de la BMW iX3 est renforcée par la gestion intégrée de la transmission, du système de freinage et de la récupération d'énergie. Dans la conduite quotidienne, 98 % des manœuvres de freinage sont effectuées par récupération, c'est-à-dire sans sollicitation des freins à friction.Unité de commande de la conduite automatisée pour les systèmes d'assistance de nouvelle générationUne unité de commande haute performance regroupe l'ensemble des fonctions de conduite et de stationnement automatisés de la BMW iX3. Avec une puissance de calcul vingt fois supérieure à celle des unités de contrôle classiques, ce « super-cerveau de la conduite automatisée » permet de franchir une étape technologique majeure dans ce domaine.La BMW iX3 exploite les capacités du Symbiotic Drive associées aux systèmes d'assistance à la conduite,. Ces fonctions d'assistance sont en grande partie incluses de série dès la configuration d'entrée de gamme. À chaque accélération, freinage ou mouvement du volant, les actions du conducteur se fondent de manière fluide et intuitive avec un logiciel assisté par l'intelligence artificielle.Le régulateur de vitesse n'est pas désactivé par une simple pression légère sur la pédale de frein ; il ne se coupe qu'en cas de freinage plus appuyé.Le système d'Aides sur autoroute Highway Asssistant, dans sa version la plus perfectionnée, accompagne le conducteur de la BMW iX3 depuis l'entrée jusqu'à la sortie de l'autoroute et lui permet de lâcher le volant pendant de longues phases.Le City Assistant (disponibilité prévue ultérieurement en France) intègre la détection des feux tricolores et gère automatiquement l'arrêt puis le redémarrage du véhicule.La BMW iX3 inaugure l'interface digitale BMW Panoramic iDrive. Des commandes physiques demeurent présentes pour les essuie-glaces, les clignotants, les rétroviseurs extérieurs, le volume sonore, le sélecteur de vitesses, le frein de stationnement, les feux de détresse, le chauffage et le dégivrage de la lunette arrière. D'autres fonctions ont été optimisées pour une utilisation tactile, vocale ou via le volant multifonctions.Le BMW Intelligent Personal Assistant propose une assistance renforcée au conducteur grâce à des suggestions proactives et à des routines personnalisables. La technologie de type Large Language Model (LLM) sera progressivement intégrée afin de permettre, à l'avenir, une interaction vocale plus intuitive.Le BMW Panoramic iDrive réunit quatre éléments centraux au sein d'un système unique d'affichage et de commande. Le BMW Panoramic Vision projette des informations sur toute la largeur du pare-brise. Les contenus situés au centre et côté passager avant peuvent être adaptés aux préférences et individuelles. Les informations de conduite essentielles apparaissent dans le champ de vision du conducteur. Au-dessus du BMW Panoramic Vision, l'affichage tête haute BMW 3D Head-Up Display (en option) peut afficher la navigation intégrée et les indications de conduite automatisée avec une profondeur spatiale. L'écran central en design « free-cut » avec technologie de rétroéclairage matriciel est placé dans une position ergonomique, à proximité du volant. Du côté conducteur, des widgets verticaux permettent un accès rapide et direct aux fonctions les plus utilisées grâce à la technologie QuickSelect. Le volant multifonctions constitue le principal point de commande physique. Les touches intégrées facilitent la symbiose entre conducteur et véhicule grâce à des illuminations, des surfaces en relief et un retour haptique.L'interface digitale BMW Panoramic iDrive repose sur le BMW Operating System X, qui offre de vastes possibilités de personnalisation via le BMW ID, une assistance intelligente à la conduite, des fonctions digitales, une connectivité étendue grâce à l'application My BMW et des mises à jour logicielles BMW Software Updates.Le système de navigation BMW Maps bénéficie d'une amélioration de son guidage optimisé pour la recharge, ainsi que d'une présentation harmonisée des informations sur le BMW Panoramic Vision, l'écran central et l'affichage tête haute BMW 3D Head-Up Display optionnel.La clé digitale BMW Digital Key Plus pouvant être configurée sur les smartphones et smartwatches des principaux fabricants est de série.Le BMW Operating System X ouvre l'accès à un large éventail de divertissements, aussi bien en route que lors des pauses de recharge : services de streaming musical tel que Spotify, jeux embarqués via AirConsole, ainsi qu'une application de streaming vidéo regroupant Disney plus, Canal plus, YouTube et de nombreuses autres plateformes internationales ou locales à la demande et en direct. L'application Zoom pour les appels vidéo est également disponible.L'architecture électronique repose sur un ensemble de quatre unités de commande à haute performance. Elles mutualisent leur puissance de calcul pour gérer la dynamique de conduite, la conduite automatisée, l'info-divertissement et les fonctions de base et de confort. Elles constituent la base d'une nouvelle architecture logicielle évolutive, continuellement actualisable, conçue pour intégrer de futures mises à jour de fonctionnalités, y compris des applications d'intelligence artificielle.Le système nerveux numérique s'appuie sur un faisceau divisé en quatre zones. Le dispositif permet une réduction de poids de 30 % par rapport à la technologie précédente et diminue d'environ 600 mètres la longueur du câblage. Des « smart eFuses » numériques remplacent les fusibles traditionnels. Ils autorisent des modes d'alimentation intelligents en fonction des différents états du véhicule, contribuant à améliorer son efficience globale.Grâce à ses quatre unités de commande et à ses plateformes logicielles hautement connectées, la BMW iX3 s'affirme comme un véritable « software-defined vehicle », parfaitement préparé pour l'avenir. Cette architecture électronique constitue la base d'améliorations significatives dans la connectivité entre la BMW iX3 et l'application My BMW.La BMW iX3 est la démonstration de l'approche holistique de BMW en matière de durabilité des produits sur l'ensemble du cycle de vie, que ce soit au niveau de la chaîne d'approvisionnement, de la production, de la phase d'utilisation ou du désassemblage.Diverses mesures permettent de réduire de 34 % l'empreinte carbone de la BMW iX3 50 xDrive sur l'ensemble de son cycle de vie (mesurée en CO2 et basée sur un kilométrage de 200 000 km) par rapport à son prédécesseur. Lorsqu'il est rechargé avec de l'électricité provenant du mix énergétique européen, l'empreinte CO2 du BMW iX3 50 xDrive est inférieure à celle d'un modèle comparable équipé d'un moteur à combustion après environ 21 500 kilomètres (WLTP combiné). Lorsqu'elle est rechargée exclusivement avec de l'électricité provenant de sources renouvelables, la BMW iX3 50 xDrive surpasse le modèle thermique comparable après 17 500 kilomètres (WLTP combiné).Près d'un tiers de la BMW iX3 est constituée de matières premières secondaires. Les composants thermoplastiques du compartiment moteur et du compartiment de rangement situé sous le capot avant contiennent 30% de plastique marin recyclé. Le fil Econeer utilisé pour les assises est fabriqué à partir de PET (polytéréphtalate d'éthylène) recyclé, tandis que celui de la garniture de pavillon et des tapis de sol provient intégralement de matériaux recyclés. Concernant le châssis, les rotules de suspension et porte-moyeux sont réalisés en aluminium composé à 80 % de matière secondaire, tandis que les jantes sont coulées à partir d'aluminium contenant 70 % de matériau secondaire.Au total, l'empreinte carbone de la chaîne d'approvisionnement de la BMW iX3 50 xDrive a été réduite de 35 %.