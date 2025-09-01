Le SUV hybride rechargeable Volvo XC70 affiche un design scandinave moderne

Volvo
lève le voile sur le SUV XC70 hybride
rechargeable à longue autonomie. Le XC70 est construit sur le plateforme d'architecture modulaire évolutive (SMA, Scalable Modular Architecture) de Volvo pour les véhicules hybrides
rechargeables à longue autonomie.
Le SUV Volvo affiche une autonomie tout électrique de plus de 200 km dans le cadre du cycle d'essai chinois CLTC.
La Volvo XC70 est équipée de la technologie de recharge rapide qui lui permet de se recharger de 0 à 80 % en 23 minutes.
Avec son autonomie électrique et ses capacités de recharge rapide, la Volvo XC70 n'émet pas de gaz d'échappement lors de la plupart des trajets quotidiens. Le moteur à combustion ajoute la flexibilité pour les longs trajets, permettant de parcourir plus de 1 200 km sans avoir besoin de recharger ou de faire le plein.Design scandinave moderne
Le SUV Volvo XC70 affiche une vision
moderne de l'héritage scandinave en matière de design. L'allure est affirmée et des éléments distinctifs expriment une confiance tranquille et une simplicité rationnelle. Les lignes sculptées s'étendent de l'avant à l'arrière, tandis que le toit légèrement profilé et la ligne de caisse bien définie confèrent un look assuré.
À l'avant, une calandre fermée en forme de bouclier, faisant écho aux modèles Volvo électriques, est associée à un obturateur de calandre actif qui s'ajuste automatiquement pour optimiser l'aérodynamique, la climatisation et le refroidissement de l'habitacle. Cette fonction permet d'améliorer l'efficacité énergétique et d'étendre l'autonomie.
À l'arrière, les feux verticaux en forme de C sont t intégrés à la vitre arrière.Confort
Le conducteur et les passagers profitent d'un habitacle spacieux qui présente un design scandinave épuré ainsi que de matériaux de qualité. Polyvalence
Le châssis bien réglé, la carrosserie robuste et la direction équilibrée rendent chaque trajet agréable.
Avec ses grandes roues, sa garde au sol élevée et sa transmission intégrale, le SUV suédois est prêt à affronter des conditions de route plus difficiles.Connectivité
Le système d'infodivertissement de la Volvo XC70 est équipé de tout le nécessaire pour une expérience embarquée moderne. Il comprend des services numériques tels qu'un assistant vocal alimenté par l'IA qui permet d'appeler facilement ses amis et sa famille, le contrôle des fonctions de la voiture
et la recherche d'informations en ligne.
La Volvo XC70 est dotée d'un écran conducteur de 12,3 pouces et d'un écran central horizontal et indépendant de 15,4 pouces,. Le format horizontal permet au conducteur de visualiser une grande carte de navigation tout en ayant de l'espace
pour d'autres fonctions clés. Un affichage tête haute en réalité augmentée de 92 pouces peut être installé pour une expérience de conduite plus immersive.
Des fonctions de la voiture, telles que le préconditionnement de l'habitacle, peuvent être contrôlées à distance à l'aide de l'application Volvo.
Grâce aux mises à jour à distance (OTA, Over-the-Air), la Volvo XC70 dispose des derniers logiciels et s'améliore continuellement au fil du temps.Technologie de sécurité Safe Space
Équipée de la technologie Safe Space, la Volvo XC70 est conçue pour assurer la sécurité des personnes à chaque trajet.
Grâce à une technologie de détection avancée incluant des radars
, des caméras et des capteurs, la Volvo XC70 peut surveiller en permanence son environnement
et aider le conducteur à éviter ou à atténuer les collisions. Elle est également dotée de fonctions de sécurité aidant à surveiller les personnes autour de la voiture dans un environnement urbain dense, comme l'alerte d'ouverture des portes conçue pour que le conducteur et les passagers évitent d'ouvrir les portes en cas de passage de cyclistes.Assistance au conducteur
La Volvo XC70 offre également une assistance au conducteur, comme l'aide au changement de voie automatique, le Park Pilot Assist et l'aide à la navigation active.Autonomie
Le SUV hybride rechargeable Volvo affiche une autonomie tout électrique de plus de 200 km dans le cadre du cycle d'essai chinois CLTC.Recharge électrique
La Volvo XC70 est équipée de la technologie de recharge rapide qui permet de se recharger de 0 à 80 % en 23 minutes.
La capacité de charge bidirectionnelle permet d'utiliser la batterie de la voiture Volvo
comme chargeur pour d'autres appareils électriques, tels que les appareils de plein air et de camping.Production
La production de la Volvo XC70 hybride rechargeable est en cours en Chine.