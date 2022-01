Le concept Renault 5 prototype élu ''Plus Beau Concept Car de l’Année''

Le Festival Automobile International a lancé une consultation publique pour récompenser le2022.Le grand public a pu voter du 2 décembre 2021 au 16 janvier 2022 en ligne et choisircandidats au titre : Audi Skysphere Concept - BMW Vision Circular - Cupra Urban Rebel concept - Lexus LF -Z Electrified - Kia Concept EV9 - Porsche Mission R concept - Renault 5 prototype - Smart concept #1 - Volkswagen ID.Life et Volvo concept recharge.Avec, le concept Renault 5 prototype a été éluparmi les dixLa citadine à la carrosserie jaune « pop » est inspirée de la Renault 5 de 1972, modèle emblématique du patrimoine Renault, dont elle reprend les grandes lignes, puisant également son inspiration dans le design de la super cinq et la R5 Turbo.La voiture dispose des logos qui s'allument, de drapeaux tricolores sur les rétroviseurs et le chiffre ''5'', hommage à la R5 au centre de ses roues, sur le bouclier avant et le hayon.En 2022, le Festival Automobile International a réinventé son prix le plus renommé : auparavant attribué à la plus belle voiture, il devient le prix du plus beau concept car.Et pour la toute première fois, le véhicule lauréat a été choisi directement par le public.Du 2 décembre 2021 au 16 janvier 2022, les amateurs de voitures ont voté en ligne pour élire leur concept car préféré parmi les 10 candidats. Grâce à son design néo-futuriste très apprécié du public, Renault 5 Prototype a été élu Plus Beau Concept Car de l'Année 2022 avec plus de 70 % des votes.La raison d'être du concept Renault 5 Prototype est de montrer la volonté de la marque au losange de démocratiser la voiture électrique en Europe.Le concept car est une citadine compacte pleine de caractère qui propulse vers l'avenir l'une des icônes de Renault, avec une touche de modernité 100 % électrique. « Ce prix est une preuve en plus de l'intemporalité de Renault 5, icône du passé, du présent, et bientôt aussi du futur. Nous sommes fiers de l'accueil reçu par ce prototype par la presse et le public, le modèle de série devant être dévoilé en 2024 » explique, Directeur du Design Renault.