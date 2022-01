La Supercar Renault 5 fête ses 50 ans !

Lafête sesUn âge honorable et pourtant la Renault 5 est plus que jamais dans le coup avec saSymbole de la pop culture, la R5 de Renault s'est vendue à près de 5,5 millions d'exemplaires dans plusieurs pays sur les cinq continents.Conçue sous le nom de code 122, la « Supercar » de Renault a été lancée en 1972 dans un dessin animé publicitaire.La voiture présente des formes arrondies et des pare-chocs.Capable d'accueillir quatre adultes dans un grand volume intérieur, la Renault 5 dispose de deux portes, d'un hayon et d'une banquette arrière basculable.La structure bicorps Renault fait appel à une structure monocoque et opte pour une implantation transversale du moteur.Les poignets de portes sont intégrées à la carrosserie.Des boucliers en polyester protègent la carrosserie de la « Supercar ».Longue de, pour 1,52 mètre de large, la R5 Renault est commercialisée en version L avec le moteur de la Renault 4 (782 cm3/36 chevaux) et en version TL avec le moteur de la Renault 8 (956 cm3/47 chevaux).L'équipement de série intègre des accoudoirs, une tablette arrière, et des essuie-glace à deux vitesses.Le succès commercial de la Renault 5 dépassera tous les pronostics et les délais de livraisons ne tarderont pas à s‘allonger, les usines n'arrivant plus à adapter leur production aux carnets de commandes.Près dede Renault 5 ont été vendues sur les 5 continents.De son lancement en 1972 à l'arrêt de sa fabrication à l'étranger en 1992, la Renault 5, dans ses différentes versions, a été produite à 5 325 890 unités.La Renault 5 sera pendant 10 ans, de 1974 à 1983, le véhicule le plus vendu en France.Produite en France de 1972 à 1986 à l'usine de Flins, la Renault 5 sera produite dans treize autres pays.Les Renault 5 vendues à l'étranger représentent plus de la moitié de la production de la petite Renault.En Europe, les principaux sites de fabrication en dehors de la France sont Valladolid en Espagne et Haren-Villevorde en Belgique.Au début des années 70, l'usine Belge de Renault réalise 12% de la production de la R5 et neuf voitures sur dix sont exportées, pour plus de la moitié vers l'Allemagne, mais également vers l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas… et la France.1972: lancement de la Renault 5 (3 portes) en versions L et TL1974: une version sportive LS est dévoilée. Son moteur 1289 cm3 revendique 64 chevaux.1976: une version GTL, équipée d'un 1289 cm3 de 42 chevaux apparaît. DIN. Elle inaugure des bandeaux latéraux de protection dans le même matériau que celui des boucliers avant et arrière. La grande nouveauté de l'année 1976 est la R5 Alpine. Elle est dotée d'un 1397 cm3, qui développe une puissance de 90 ch. Elle reçoit des jantes spécifiques et un bouclier avant avec des antibrouillards intégrés.1977: la L voit son moteur remplacé par un 845 cm3 de 36 chevaux.1978: commercialisation de la Renault 5 automatique équipée d'un moteur de 1300 cm3 de 55 chevaux et d'un toit en vinyle.1979: lancement de la version 5 portes. La Renault 5 reçoit un moteur 1108 cm3 de 45 chevaux. Le tableau de bord devient thermoformé et de nouveaux sièges apparaissent.1980: lancement de la Renault 5 Turbo avec moteur de 1397 cm3 avec turbo Garett de 160 ch. Le moteur est en position centrale arrière derrière les sièges avant. Le pavillon, le hayon et les portières sont en aluminium.1982: lancement de la Renault 5 TX, une version luxueuse qui préfigure les futures versions Baccarat. La R5 Alpine sa puissance passer de 93 à 110 chevaux grâce à l'adoption du turbo Garett.1983: lancement de la version 2 de la Renault 5 Turbo. Le pavillon, le hayon et les portières sont désormais en tôle d'acier.1984: la Renault 5 aborde sa dernière année de production en France sous cette appellation. Elle sera remplacée par la Supercinq.2024: renaissance électrique