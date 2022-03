L'édition 2022 de l'étude internationale « Automotive Consumer Survey » de Simon-Kucher & Partners montre un niveau de satisfaction encore étonnamment élevé concernant les approches de vente automobile traditionnelles, y compris en France.



L'étude illustre que beaucoup d'automobilistes privilégient encore les concessionnaires automobiles et les modèles d'achat conventionnels lorsqu'il s'agit de leur voiture.



Sans surprise, c'est le prix qui pèse le plus lourd dans les décisions d'achat automobile, se classant comme le critère de sélection le plus important pour les personnes interrogées dans le monde.



Viennent ensuite des critères plus axés sur la valeur, tels que la technologie de conduite, la marque et le design.



Lors d'un achat, les concessionnaires automobiles traditionnels sont le principal canal de vente.



85% des clients dans le monde passent par les concessionnaires automobiles traditionnels (77% en France).



Les clients considèrent l'expérience en personne et la possibilité de faire un essai routier comme des priorités essentielles.



Plus de la moitié des personnes interrogées (54%) se disent satisfaites des parcours de ventes automobiles actuels (47% en France), un chiffre élevé compte tenu des critiques régulièrement entendues dans le domaine de la distribution automobile.



Telles sont les conclusions de l'enquête Automotive Consumer Survey 2022 du cabinet de conseil mondial Simon-Kucher & Partners, qui a sondé près de 10 000 consommateurs dans 14 pays.



Source: étude Simon-Kucher & Partners



Méthodologie de l'étude : l'enquête sur les consommateurs automobiles a été réalisée par Simon-Kucher & Partners en octobre 2021. Près de 10 000 clients automobiles issus de 14 pays (Australie, Belgique, Chine, Danemark, France, Allemagne, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Espagne, Suède, Royaume-Uni et États-Unis) ont été interrogés sur leurs préférences en matière de produits et d'achat, ainsi que sur leurs attitudes envers les nouveaux concepts de mobilité. Cette étude a été menée par un groupe d'experts de la practice automobile mondiale de Simon-Kucher.



