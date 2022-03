La berline Volvo 850 fête cette année ses 30 ans

Volvo 850: une berline dynamique porteuse d'innovations

Lancée en 1992, la berlinefête cette année ses 30 ans.La toute nouvelle Volvo 850 GLT a été présentée en première mondiale le 11 juin 1991 au Stockholm Globe Arena (devenu le Ericsson Globe).Fruit d'un des investissements industriels les plus importants de Suède, le modèle marquait une rupture avec ses prédécesseurs :qui faisait la part belle au plaisir de conduite.Le design extérieur de la 850 portait haut l'identité de Volvo. L'héritage de la Volvo 740 et de la Volvo 940 sautait aux yeux.Son développement a commencé en 1978 : lors d'une réunion organisée cette année-là, il fut décidé qu'il était temps de se viser les étoiles. C'est pourquoi le projet fut baptisé « Galaxy ».Le projet Galaxy a permis à deux séries de modèles de voir le jour, l'une suédoise, l'autre hollandaise. Alors que la technologie a été développée conjointement, les équipes ont travaillé séparément dans un second temps. L'entreprise hollandaise Volvo Car B.V a développé ce qui allait devenir la série 400, tandis que l'équipe suédoise Volvo Cars s'est concentrée sur la série 850.La Volvo 850, une traction avant à moteur transversal 5 cylindres, était une véritable révolution.La Volvo 850 était porteuse d'innovation avec un moteur transversal 5 cylindres entraînant les roues avant, un essieu arrière Delta Link combinant le dynamisme et le confort de conduite d'une suspension indépendante avec la sécurité d'un pont rigide, un système de protection intégré contre les impacts latéraux (SIPS) et le mécanisme ARH de réglage automatique des ceintures de sécurité avant.C'est également la première voiture au monde à se doter d'airbags latéraux, introduits à l'automne 1994.Dès le départ, la presse baptisa la Volvo 850 « voiture la plus sûre du monde ».Le modèle a été lancé sous le slogan : « Une voiture dynamique avec quatre innovations mondiales », à savoir le moteur transversal 5 cylindres, l'essieu arrière Delta-Link conçu par Volvo, le système de protection intégrée contre les impacts latéraux (SIPS) et la ceinture de sécurité avant à réglage automatique.Le premier modèle présenté fut la 850 GLT, avec son moteur 20 soupapes à aspiration normale développant 170 ch. Pendant la phase de développement, Volvo a tout mis en œuvre pour faire de la 850 GLT une voiture dynamique offrant un grand plaisir de conduite avec un bruit d'admission et d'échappement étudié.La gamme 850 a été déclinée dans des versions essence turbocompressées et une version diesel à injection directe.Une version haute performance de la 850, la T5-R, a été commercialisée en 1994 dans une couleur jaune à nulle autre pareille.Dotée de 240 ch, pour 330 Nm de couple, la T5-R était la Volvo la plus puissante jamais construite.Limitée à 2 500 exemplaires, l'édition spéciale T-5R était équipée de becquets spéciaux, d'une sortie d'échappement carrée et de jantes alliage 17 pouces Titan. Les modèles jaunes furent écoulés en deux semaines, de sorte que l'on décida de produire le même nombre de modèles en noir, puis 2 500 T-5R de plus en vert foncé.En 1995, la 850R y a ajouté 10 ch.La série 850 a donné naissance aux premières transmissions intégrales AWD du constructeur suédois.Lancée en 1996, la 850, All Wheel Drive roulait en permanence en quatre roues motrices et un viscocoupleur répartissait automatiquement la puissance entre les roues avant et arrière. Lorsque l'une des roues arrière commençait à patiner, le système anti-patinage TRACS transférait automatiquement la puissance sur la roue avant offrant la meilleure adhérence. La 850 AWD était équipée d'un moteur turbo basse pression développant 193 ch. Elle préfigurait les modèles XC à transmission intégrale.La gamme 850 a été déclinée en version Break 850.C'est en février 1993 que fut présentée la déclinaison break de la 850, une version arborant plusieurs caractéristiques distinctives de Volvo, à l'instar de son hayon pratiquement vertical qui maximise le volume de chargement et des feux verticaux allongés recouvrant l'intégralité des montants arrière.Le Break 850 est le modèle qu'a choisi Volvo au moment de renouer avec les circuits en 1994, sur le Championnat Britannique des Voitures de Tourisme (BTCC).La Volvo 850 fut produite jusqu'en 1996. Lorsqu'il fut temps de faire évoluer la série en 1997, les désignations passèrent à S70 pour les berlines et V70 pour le break.Au total, 1 360 522 unités, toutes versions confondues, de la série 850 ont été vendues dans le monde.