Près de deux tiers des automobilistes Français ont modifié leurs habitudes de conduite

Près de deux tiers des automobilistes Français ont modifié leurs habitudes sur fond de guerre en Ukraine

Alors que lesn'en finissent plus d'atteindre des sommets sur fond de guerre en Ukraine, Odopass a souhaité connaître l'impact de cette hausse des prix des carburants sur les usages et comportements des automobilistes Français.Menée auprès d'un échantillon représentatif de 1 404 automobilistes, l'enquête aboutit à des résultats qui peuvent surprendre.Le chiffre est sans appel:(douloureusement) la hausse des prix du carburant sur leur budget.Pour faire face à cette envolée,alors que plus d'un tiers déclarent ne pas les avoir changées.Parmi les 68% qui ont modifié leurs habitudes, la solution première pour réduire les dépenses de carburant consiste à mettre le pied sur le frein : 75% d'entre eux(42%) oupour limiter leur consommation de carburant (33%).Deux automobilistes FrançaisLes 5% restants ont recours au partage de véhicules / covoiturage et aux transports en commun.Les automobilistes Français n'ayant pas changé leurs habitudes se divisent presque à parts égales entre ceux qui n'ont pas bouleversé leurs usages faute d'une autre possibilité (54%) et ceux qui n'en ressentent pas le besoin.La flambée des prix du carburant pousse-t-elle les Français à envisager une alternative à l'essence et au diesel ? les réponses sont très contrastées :contreDu côté des Français encore peu enclins à abandonner essence ou diesel, on pointe le coût trop élevé des énergies alternatives (49%) ou les contraintes trop importantes (recharges, autonomie, …) qu'elles génèrent (35%).Du côté des Français déclarant envisager des alternatives aux carburants fossiles, plus de 7 sur 10 pensent à installer un convertisseur Éthanol sur leur véhicule, contre 17% songeant à l' achat d'une hybride rechargeable et 9% d'une électrique.: Étude Odopass: Étude menée auprès d'un échantillon représentatif de 1 404 automobilistesImage par IADE-Michoko de Pixabay