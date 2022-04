63 pour cent des Français estiment que leur budget transports constitue une dépense importante

Sixt et l'Ifop publient la seconde vague de leur observatoire des mobilités.Cette étude s'intéresse à l'impact budgétaire des déplacements des Français.Alors que les questions de pouvoir d' achat constituent une priorité pour les FrançaisPour 27% des Français, le budget transport est compris entre 71 et 120 euros par mois, 12% entre 121 et 200 par mois et plus de 200 euros par mois pour 7% d'entre eux.Parmi les Français, ceux qui jugent qu'il s'agit d'un poste important ou très important sont en priorité les habitants des communes rurales (78%), les utilisateurs réguliers de la voiture (69%) ainsi que les Français les plus modestes (72%).La question du budget transports est au cœur des attentes prioritaires des Français pour le prochain quinquennat en matière de transport.Les Français sont 62% à citer en premier, très loin devant(15%) et(14%).Lorsqu'on leur demande comment améliorer les mobilités quotidiennes des Français, les préoccupations budgétaires dominent encore largement.Les répondants citent comme « primordial » la baisse du coût des carburants (74%), puis des coûts réduits pour les transports collectifs (54%), devant la densité plus importante des transports collectifs (45%), une utilisation facilitée des voitures individuelles en ville (42%) ou encore des transports plus respectueux de l'environnement (41%).Pour Frédéric Dabi, Directeur Général Opinion de l'ifop « Les résultats de cette étude livrent la photographie d'une France très dépendante à l' automobile . Le budget « transports » apparait comme un des principaux postes de dépenses des Français. Dès lors, on comprend pourquoi la question du prix du carburant a autant agité les dernières semaines de la campagne présidentielle.»Source: Observatoire des mobilités Sixt / IfopImage by David Roumanet from Pixabay