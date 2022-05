7 Français sur 10 s’inquiètent d’être victimes d’un accident lorsqu’ils sont en panne sur autoroute

, c'est être immédiatementLa présence deest laLa dernière étude réalisée par ViaVoice pour le compte de Sanef, montre que. Leur inquiétude se porte davantage sur leur sécurité, que sur les conséquences pécuniaires ou le temps perdu suite à la panne sur l'autoroute.Près de 4 conducteurs occasionnels sur 10 (37 %) ne connaissent pas les gestes de sécurité lorsqu'ils tombent en panne sur autoroute.Pour rappel, les, pour le conducteur et ses passagers, en cas de panne sur autoroute :- S'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence et signaler son véhicule avec les feux de détresse ;- Enfiler son gilet jaune et sortir du véhicule du côté opposé à la circulation ;- S'éloigner du trafic et si possible se mettre derrière les glissières de sécurité ;- Appeler les secours via les bornes d'appel d'urgence, le 09 708 08 709 ou encore le 112;- Attendre l'arrivée des secours si possible derrière les glissières de sécuritéPascal Contremoulins, responsable de la Sécurité Routière du groupe Sanef rappelle que « la panne est la 3ème cause d'accident mortel sur autoroute. Être « piéton », c'est-à-dire hors de son véhicule et près des voies de circulation, c'est être en danger dès la première seconde. En cas de panne, il est nécessaire d'adopter les bons réflexes pour se mettre immédiatement en sécurité. »: étude réalisée par ViaVoice pour le compte de Sanef