La Dacia 1300 a mis la Roumanie sur les roues

La Dacia 1300 a permis à toute la Roumanie de se véhiculer

En Roumanie, il n'y a pas de Volkswagen ni de Coccinelle qui tienne.En Roumanie, la « voiture du peuple », c'est laC'est la Dacia 1300 qui a mis la Roumanie sur les rouesL'économie roumaine a vite adoptée la Dacia 1300. De nombreux roumains se sont empressés d'acheter ce qui était, au début des années 1970, la voiture la plus moderne de l'Europe de l'Est.« L'autre voiture du peuple » était aussi l'une des moins chère avec unDans la rue, la Dacia 1300 faisait tourner beaucoup de têtes.Modèle emblématique de la Roumanie pendant plus de trois décennies, la Dacia 1300 a marqué la mémoire collective pour s'inscrire durablement dans le patrimoine affectif des Roumains.à ses débuts, celle qu'on appelle communément la « Dacia 1300 » a été fabriquée de 1969 à 1979 sous cette appellation, puis jusqu'en 2004 sous l'appellation Dacia 1310.Les principales différences entre la 1300 et la 1310 sont une face avant redessinée comportant quatre phares avec en leur centre une calandre noire et des optiques arrière modifiés.Au milieu des années 80, Dacia est arrivé à 98 % de composants fabriqués localement, ce qui a par la suite facilité la réparation de modèles anciens avec des pièces d'origine.La Dacia 1300 a donné accès à la mobilité à toute la Roumanie.La Dacia 1300 était l' automobile des leçons de conduite et des vacances en famille de nombreux Roumains.La Dacia 1300 a été exportée dans les pays de l'Est, mais aussi dans certains pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine.La Dacia 1300 (et ses dérivés) fait partie de l'histoire de la Roumanie par son succès commercial () et sa longévité de production (35 ans, de 1969 à 2004). Elle a connu six évolutions durant sa carrière et sa commercialisation durera jusqu'en 2006, soit deux ans après le début de fabrication de la Logan