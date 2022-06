Les premiers enseignements à tirer de l'utilisation des véhicules électriques

Le garantisseur Opteven et YouGov ont interrogé plus de 1 000 Français sur le marché du véhicule électrique : habitudes et intérêts des intentionnistes d' achat et des propriétaires de véhicules électriques , impact environnemental, autonomie, recharge, entretien, assistance,...En croisant ces résultats avec ses statistiques issues de sa connaissance de plus de 20 ans du secteur automobile , le garantisseur Opteven analyse les tendances du marché naissant du véhicule électrique.Contrairement aux idées reçues, le véhicule électrique a besoin d'entretien et de réparation, tout comme le véhicule thermique.Albert Etienne, Directeur Général d'Opteven France explique: « Le véhicule électrique va être plus fiable dans le temps, sur le long terme. Il va vieillir moins vite, mais on rencontrera davantage de soucis électroniques et de programmation sur ces véhicules. Si l'usure des pneus est plus rapide, on constate un très faible remplacement des plaquettes de freins. »Dans les fait, les chiffres montrent que le véhicule électrique est une voiture comme les autres : 41 % des propriétaires de véhicules électriques ont été confrontés à un incident.L'étude du garantisseur Opteven révèle une surreprésentation en assistance des véhicules électriques.Le nombre d'intervention dépannage-remorquage est nettement plus élevé que celui des voitures thermiques (entre 5 % et 10 % par an selon les usages).Les batteries 12V, batteries de haute tension, les éléments autour des câbles et recharges font l'objet d'. Et cela surtout en première année, où il s'agit davantage d'opérations concernant les systèmes liés à la charge de la batterie haute tension et les connecteurs.Pour les véhicules électriques plus âgés, ce sont surtout les pneumatiques et l'entretien qui nécessitent des actions.L'étude confirme que les pneus des voitures électriques sont remplacés plus fréquemment.Les véhicules électriques sollicitent davantage l'assistance pour des crevaisons que les voitures thermiques (5 points de plus).17% des propriétaires de véhicule électrique depuis plus de 12 mois ont changé leurs pneus dans les 18 mois.Les constructeurs automobiles s'appuient sur le moindre coût d'entretien d'un véhicule électrique.Néanmoins, seuls 45 % des propriétaires de véhicules électriques estiment que le budget entretien et réparations est inférieur à celui d'un véhicule thermique.La voiture électrique affiche un coût moyen par panne très proche de celui d'un véhicule essence : 782 euros pour un véhicule électrique, contre 730 euros pour un véhicule essence.Alors que l'autonomie de la batterie haute tension du véhicule électrique est ce qui impacte le plus le quotidien selon les intentionnistes, les propriétaires sont peu préoccupés par la batterie haute tension.58 % des propriétaires de véhicules électriques ne connaissent pas la durée de garantie de la batterie haute tensions.Pour mémoire, le coût du changement de la batterie peut représenter jusqu'à 40 % du prix du véhicule.70 % des propriétaires de véhicules électriques de plus de 12 mois n'ont pas constaté de baisse importante de la capacité de la batterie haute tension.Les propriétaires de véhicules électriques semblent plutôt satisfaits : pour 60 % des propriétaires de véhicules électriques, la capacité de la batterie haute tension se situe entre 80 % et 100 % de la promesse du constructeur automobile.Jean-Philippe Garambois, Directeur Expérience Client Après-Vente chez Kia explique: « Aujourd'hui les voitures récentes les plus performantes proposent autour de 400 à 500 km d'autonomie. Dans 3 ou 4 ans, ce qui est court dans le cycle de vie d'un produit automobile, il n'y aura pas de révolution majeure en termes d'autonomie, et les voitures achetées maintenant seront toujours très actuelles, et en excellent état. »82 % des propriétaires de véhicule électrique déclarent avoir adapté leur quotidien :- 2/3 d'entre eux rechargent systématiquement leur véhicule à leur domicile.- La moitié disent être attentifs à la disponibilité des bornes de recharge à l'extérieur de leur domicile.Le véhicule électrique se positionne souvent comme une voiture du quotidien choisie pour les trajets courts. Plus la voiture a été achetée il y a longtemps, plus son utilisation est dédiée majoritairement aux courts trajets.L'étude révèle néanmoins que les conducteurs sont de plus en plus nombreux à envisager d'utiliser leur véhicule électrique pour des trajets longue distance : ce sont 9 % des conducteurs ayant acquis leur voiture depuis plus de 18 mois, 11 % des propriétaires plus récents et 35 % des intentionnistes d'achat qui envisagent d'effectuer des longs trajets en voitures électriques.L'étude semble montrer que les propriétaires de véhicule électrique sont aujourd'hui minoritaires dans les grandes villes (22 % des répondants) . Par contre, les intentionnistes à l'achat sont 30 % à résider dans une grande ville. Le critère démographique semble évoluer.La voiture électrique intéresse majoritairement les personnes aisées de plus de 35 ans.- Les performances environnementales à 73%- La conduite silencieuse à 69%- Le design à 12%Albert Etienne, Directeur Général d'Opteven France: « Nous pouvons aussi, compte-tenu du contexte actuel, ajouter le prix du carburant comme motivation d'achat. »76 % d'entre eux comptent le garder plus de 3 ans,48 % plus de 5 ans,et 17 % des propriétaires répondants indiquent ne pas vouloir se séparer de son véhicule électrique.Côté intentionnistes, ils sont 68 % à imaginer garder leur véhicule électrique plus de 3 ans et 37 %, plus de 5 ans.: Opteven: étude YouGov menée pour Opteven auprès de plus de 1000 intentionnistes d'achat ou propriétaires de véhicules électriquesImage par Lee Rosario de Pixabay