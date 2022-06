52 pour cent des Français ne font pas confiance aux voitures électriques

Les Français ne sont pas encore décidés à acheter une voiture électrique

Depuis le déclenchée de la guerre en Ukraine par la Russie fin février 2022, les Automobilistes Français voient le prix des carburants flamber dans les stations-service.Pour faire face à cette hausse, certains automobilistes Français cherchent à faire des économises : 18 % font du covoiturage depuis cette hausse et 10 % envisagent de se rapprocher de leur lieu de travail ou de la ville.Ces chiffres sont relativement faibles par rapport aux 71 % de répondants utilisant régulièrement leur voiture (essence, diesel, éthanol ...) pour se déplacer.Parmi les répondants, seulement 3 % se déplacent en voiture électrique . Même si 97 % d'entre eux recommanderaient l' achat d'une voiture électrique à leurs proches, les Français ont un avis très mitigé sur le véhicule électrique et 11 % ne s'y intéressent pas du tout.La première voiture électrique a été créée dans les années 30.Elle a connu un véritable boom en 90 et est aujourd'hui de plus en plus commercialisée.Impossible de passer à côté, tout le monde en parle, même l'État, qui la considère comme une voiture plus propre (moins polluante) et plus économe.Des aides financières nationales et locales sont accordées pour faciliter son acquisition.10 % des répondants sont prêts à passer le cap et veulent acheter ou louer une voiture électrique dans le futur !Mais alors, pourquoi les Français ne font-ils pas confiance aux voitures électriques ?Nous pouvons citer plusieurs freins à la location ou l'acquisition d'une voiture électrique, notamment si nous la comparons à une voiture thermique « traditionnelle » : son coût plus élevé (41 %), son autonomie (25 %), le manque de bornes de recharge publiques (5 %) et l'aménagement qu'elle requiert pour l'installation d'une borne de recharge privative (5 %).: Enquête immonot: enquête réalisée en mars 2022 auprès de 1302 internautesImage par Gerd Altmann de Pixabay