Un tiers des Français a déjà été victime d’une mésaventure lors de l’achat d’un véhicule d’occasion

L’achat d’un véhicule d’occasion à un particulier est un terrain miné pour un tiers des consommateurs

De nombreux particuliers sont victimes chaque annéeLesentraînent desou despour les acquéreurs de véhicules d' occasion Acheter un véhicule d'occasion est un moment important mais aussi un acte de consommation qui n'est pas sans risque et expose l'acheteur à être victime d'uneL'application tiers de confiance qui accompagne les particuliers de l' achat à la revente de leur véhicule d'occasion Odopass a souhaité savoir quelle était la proportion de ses utilisateurs à avoir vécu une mauvaise expérience et quelles étaient les mésaventures les plus courantes suite à leur achat automobile d'occasion L'enquête a été réalisée auprès de 49 502 répondants et utilisateurs de l'application Odopass ayant déjà acheté un véhicule de seconde main.L'étude Odopass nous apprend qu'. Même s'ils ont pensé avoir pris toutes les précautions, pour ceux-ci la transaction s'est donc avérée être une mauvaise affaire.dans le top 3 des mauvaises expériences vécues.Dans le détail des mésaventures rencontrées lors de l' achat d'un véhicule d'occasion, 13,4% ont déclaré avoir été victime, malgré le contrôle technique favorable, d'un, c'est-à-dire un défaut présent mais invisible et donc indécelable au moment de la transaction, et susceptible de rendre inutilisable le véhicule.5,1% ont déclaré avoir été victime d'un. C'est malheureusement une pratique facile à effectuer et peu coûteuse de la part de propriétaires de véhicules peu scrupuleux pour augmenter le prix de revente de leur voiture En troisième position, on retrouve lepour 4,7 % des répondants. La vérification des factures d'entretien et du carnet d'entretien complété est essentielle pour s'assurer que les révisions ont été réalisées comme il faut et garantir la longévité et la fiabilité de la voiture d'occasion.Parmi les autres problèmes rencontrés sur le marché des véhicules d'occasion entre particuliers, 3,7 % des répondants ont été confrontés à unou contrôle technique de complaisance. Cette fraude consiste à omettre volontairement de mentionner certains défauts sur le rapport de contrôle technique du véhicule.Tandis que 2,3% des répondants ont eu à, de nouvelles dépenses qui ont donc fini par gonfler la note du véhicule d'occasion.Enfin, 13,4% ont déclaré avoir rencontré un autre type de problèmes.Côté connaissances mécaniques, les Français ne sont pas très assidus. 52,1% des répondants jugent avoir de connaissances limitées contre 47,8% qui estiment avoir de bonnes connaissances.« Notre sondage est révélateur de l'opacité et des risques qui existent encore trop souvent sur le marché de l'occasion entre particuliers. La vigilance est donc de mise pour se mettre à l'abri d'une mauvaise surprise tels qu'un vice caché, un contrôle technique de complaisance, un compteur kilométrique réduit… C'est d'ailleurs pour restaurer de la confiance, de la transparence et de la sécurité dans le processus d'achat et de vente entre particuliers que notre application Odopass a vu le jour. », explique, Ghislain Trabichet, cofondateur d'Odopass.: Sondage Odopass: l'enquête a été réalisée auprès de 49 502 répondants et utilisateurs de l'application Odopass ayant déjà acheté un véhicule de seconde mainImage par LUM3N de Pixabay