Un Français sur deux a déjà subi une panne sur la route des vacances

La voiture est de loin le moyen de transport favori des Français pour partir en vacances.



Ce moyen de transport individuel qui présente incontestablement des avantages, peut également lieu à des difficultés : un Français sur deux déclare avoir déjà subi une panne automobile lors d'un voyage en vacances (50%) (Source : « Sondage OpinionWay pour Enterprise » en juin 2022).



Les principales causes des pannes sur la route des vacances sont:



• 35% : les crevaisons de pneu : 13% de Français en ont subi plusieurs fois.

• 26% : les batteries déchargées

• 19% : les pannes de moteur

• 10% : les pannes d»essence / d'huile (8%) / de freins (6%)



Les pannes sur la route des vacances impactent les vacances des Français et leur moral.



Plus d'un Français sur deux ayant subi une panne déclarent que ce désagrément a entraîné une répercussion significative sur leurs vacances (54%).



Les pannes automobiles ne sont pas sans conséquences sur le déroulement des vacances.



L»immobilisation forcée du véhicule est l'une des conséquence et peut durer longtemps : un Français sur deux ayant déjà été concerné par une panne en vacances déclare n»avoir pas pu utiliser son véhicule pendant 24 heures ou plus (48%). Un interviewé sur quatre (26%) décrit une immobilisation de plusieurs jours, voire pour la totalité de la durée des vacances (6%).



Les pannes automobiles chamboulent l'organisation des vacances.



27% des Français ayant vécu des pannes automobiles en vacances confirment que leur organisation en a été bouleversée.



- 16% des personnes concernées déclarent que la panne subie a retardé leur arrivée sur le lieu de vacances

- Pour 11%, la panne a occasionné des dépenses supplémentaires (nuit d'hôtel, restauration…)

- 6% des interrogés ont dû changer complètement le programme de leurs vacances en modifiant leur destination ou encore l'hébergement prévu.



Loin d'être uniquement techniques, les conséquences de ces pannes se font aussi sentir sur le plan moral.



38% des Français ayant subi une panne en vacances reconnaissent que cela les a affectés personnellement : 26% ont ressenti du stress, 20% de la mauvaise humeur et 10% se sont sentis envahis par la fatigue après avoir dû gérer la réparation du véhicule.



L'intervention d'un professionnel de l'automobile est la solution privilégiée en cas de panne.



Face à l'hypothèse d'une (nouvelle) panne, les Français ne veulent pas se laisser désarmer : 4% s'énerveraient en donnant des coups de pied dans les pneus. En effet, l'état d'esprit serait plutôt à la recherche de solution pour réparer le véhicule (86%). Si un tiers comptait sur ses propres talents de réparateur (19%) ou ceux de ses proches (13%), la majorité confierait plutôt cette tâche à un professionnel (54%).



70% des Français vérifient leur véhicule seulement 1 mois avant le départ.



Si la part de Français concernés par les pannes sur la route des vacances est importante, elle pourrait diminuer grâce à une meilleure préparation avant le départ en vacances. Or les Français peinent à anticiper ce moment : certes, 82% d'entre eux vérifient leur véhicule avant le jour J, la très grande majorité (70%) s'y prend seulement dans le mois précédant le départ, voire seulement quelques jours avant.



Mais un Français sur deux (47%) contrôle son véhicule moins d'une semaine à l'avance, ne laissant guère le temps d'effectuer l'entretien nécessaire.



Près d'un Français sur cinq reconnait ne pas du tout vérifier sa voiture avant de partir en vacances (17%).



Les Français ayant déjà subi une panne automobile se montrent les plus vigilants : 89% d'entre eux vérifient leur véhicule avant de prendre la route des vacances, quand ceux qui n'ont jamais rencontré de problèmes sont un peu moins nombreux (77%).



Guirec Grand-Clément, Directeur Général Enterprise France souligne : « L'étude OpinionWay révèle que ces derniers (les Français) s'exposent aux pannes en ne contrôlant pas ou à la dernière minute leur véhicule avant de prendre la route ».



Source : « Sondage OpinionWay pour Enterprise »



Méthodologie : l'étude « Les Français et les pannes automobiles sur la route des vacances » a été réalisée en partenariat avec OpinionWay, auprès d'un échantillon de 1071 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d»agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système CAWI, les 14 et 15 juin 2022.



