50 pour cent des Français ont une bonne perception du partage de la route

La connaissance des Français du code de la route sur les règles régissant le partage de la route faible

La mobilité est caractérisée aujourd'hui par la(voiture, moto, vélo, vélo électrique, trottinette électrique, gyroroue, hoverboard, etc…) et s'accompagne d'unLeprévoit une règlementation pour encadrer au mieux ce partage de la route.Le dernier baromètre prévention routière Allianz France-CSA 2022 a interrogé les Français sur leurs connaissances du code régissant le partage de la route.Les résultats de l'administration d'un quiz "code de la route" auprès d'un échantillon représentatif de Français sont étonnants: seuls 43% des Français ont répondu correctement à au moins 7 questions sur 9. En d'autres termes, 57% n'ont pas obtenu un score satisfaisant au code de la route.Seuls 20% des Français savent qu'il est interdit de rouler à vélo sur le trottoir après l»âge de 8 ans. 32% pensent qu'il n'y a aucune limite d'âge. Rouler sur les trottoirs est sanctionné d»une amende de 135 euros.Certains panneaux sont récents et mal connus du grand public (covoiturage, cédez-le-passage cycliste).Moins de 6 Français sur 10 savent que les cyclistes ont le droit de passer si le feu rouge s'accompagne des panneaux cédez-le-passage cycliste.Seulement 57% des répondants comprennent les panneaux relatif au covoiturage.Le développement des Engins de Déplacement Personnels Motorisés (EDPM, tels que la trottinette électrique, les gyroroues, les hoverboards…) nécessite de souscrire une assurance responsabilité Civile. Pourtant, 6 propriétaires d»EDPM sur 10 n'en ont pas, encourant une amende allant de 500 à 3 750 euros. Si un propriétaire d'EDPM provoque un accident de la route, en cas de défaut d'assurance, le Fonds de Garantie des Victimes indemnisera la victime, mais se retournera ensuite contre le propriétaire d'EDPM pour demander le remboursement des sommes versées.« Les résultats du baromètre Allianz France-CSA 2022 nous montrent que le partage de la route est un enjeu important de sécurité routière et qu'une révision de certaines règles semble indispensable tout comme la nécessité d'être bien assuré. », explique Catherine Mathon-Brillaud leader de l'écosystème Ma mobilité chez Allianz France.: Baromètre Allianz France-CSA 2022Questionnaire auto -administré en ligne sur le panel CSA (durée: 11 minutes).Méthode des quotas (sexe, âge, région, profession, taille d'agglomération)Constitution d'un échantillon de 3002 individus représentatifs de la population française de 15 ans et plus, afin d'obtenir un panel diversifié et réaliste des différents usages sur la route.Dates de terrain: du 28/03/22 au 12/04/22Image by Anja-#pray for ukraine# #helping hands# stop the war from Pixabay