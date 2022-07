19 pour cent des Français n'effectuent aucun contrôle sur leurs pneus avant de prendre la route

Un sondage réalisé par l'Institut Toluna pour le fabricant de pneumatiques et de caoutchouc Bridgestone à quelques jours des grands départs en vacances décrypte, il n'en reste pas moins que plus d'un Français sur dix fait totalement abstraction des règles essentielles de sécurité avant de se lancer sur les routes des vacances.Sécurité oblige, Bridgestone, un leader mondial de pneumatiques et de caoutchouc qui fournit des solutions pour une mobilité sûre et durable, s'est intéressé de près à la manière dont les vacanciers Français préparent leur voiture avant de charger les valises dans le coffre.Parmi les vacanciers Français les plus sérieux,Elément clé en matière de sécurité routière , ladoit faire l'objet d'une attention particulière quand on anticipe un long trajet en voiture. Si la plupart des Français en sont conscients (54% contrôlent la pression des pneus très régulièrement par habitude, et 32% avant chaque déplacement),, soit par méconnaissance (presque 7%), soit par manque de temps (3,5%) ou encore pour des raisons de coût (presque 3%). 66% des conducteurs veillent à augmenter la pression des pneus en cas de surcharge, mais ils sont presque 34% à ne pas le faire (plus de 16% pour ne pas réduire le confort de conduite, et 17% parce qu'ils ne savent pas qu'il faut le faire pour des raisons de sécurité).Pour ce qui est de l'état général des pneus (coupures, craquelures, usure), la proportion de Français n'effectuant aucun contrôle est encore plus importante : c'est le cas de! Plus de 13% par méconnaissance, 2,5% par manque de temps et plus de 3% pour des raisons de coût.Une crevaison est vite arrivée, surtout lors de longs trajets mettant les pneus à rude épreuve. Face à cette situation, 60% des conducteurs remplacent le pneu crevé par un pneu de secours, et plus de 16% utilisent un spray anti-crevaison. 14% font appel à un dépanneur car ils n'ont pas de solution. Presque 10% des Français sont équipés d'un pneu de roulage à plat.Plus de 36% des Français déclarent prévoir un changement de pneus à l'occasion de leur départ en vacances.: Etude BridgestoneMéthodologie : sondage Toluna pour Bridgestone effectué en juillet 2022 sur 1028 répondants représentatifs de la population française.