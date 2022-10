Un Français sur quatre prêt à ne plus s'assurer pour réaliser des économies

(obligatoires) représentent chaque annéeEn augmentation continue depuis une dizaine d'années, le montant des assurances a bondi ces derniers mois et devrait continuer de grimper en 2023.C'est ce que révèle l'étude consacrée à l'assurance et au pouvoir d'achat réalisée par le néo-assureur multiservices (habitation, auto , moto et smartphone) Leocare en partenariat avec Poll&Roll.Chaque année, les tarifs des assurances augmentent, impactant le budget des Français.La hausse est particulièrement significative pour les assurances auto et habitation qui ont vu leurs prix augmenter de respectivement 16% et 33% sur la dernière décennie (Source : « Les prix des assurances n'ont cessé d'augmenter en 10 ans » / Le Journal du dimanche, mars 2022).D'après l'étude menée par Leocare,Dans le détail, chaque mois, 37% des Français déboursent plus de 40 euros pour leur assurance habitation (dont 5% plus de 100 euros), et 61% plus de 40 euros pour leur assurance automobile (dont 11% plus de 100 euros).Pour deux tiers des Français (62%), les assurances auto et habitation sont trop onéreuses.(contre 56% pour l'assurance habitation). Le constat est partagé par les différentes tranches d'âge, même s'il est légèrement plus marqué chez les jeunes (62% chez les 18-34 ans contre 57% chez les plus de 50 ans).Jugés trop conséquents, les coûts des assurances habitation et automobile pourraient pousser de nombreux Français à prendre des décisions radicales : 27% d'entre eux, soit un Français sur quatre, seraient prêts à se séparer de leur véhicule ou même à déménager pour payer leur assurance moins chère, voire ne plus la payer du tout ! On observe une fracture générationnelle nette entre d'un côté les 18-34 ans, chez qui ce pourcentage atteint 40%, et de l'autre côté les plus de 50 ans, chez qui il n'est qu'à 20%. Ces différences peuvent s'expliquer en partie par le fait que les jeunes constituent la tranche de la population la plus affectée par les problèmes de pouvoir d'achat, voire même de pauvreté, mais ce sont eux également qui assument les tarifs d' assurance auto les plus élevés (Source : « Les jeunes conducteurs paient-ils leur assurance auto plus cher ? » / Le Parisien, septembre 2022). Ce sont également les 18-34 ans qui représentent les plus forts taux d'accidents.On constate des différences plus ou moins fortes selon les régions. Ainsi, 33% des habitants de la région parisienne pourraient envisager de déménager et/ou d'abandonner leur voiture pour faire des économies d'assurances, contre 25% des habitants du Nord et 28% des habitants du Sud. L'Île- de-France est la région la plus chère pour assurer son logement comme son auto (Sources : « Assurance habitation : plus de 70 euros d'écart entre la Bretagne et l'Ile-de-France » /MoneyVox, avril 2022 et « Dans quelle région les primes d'assurance auto coûtent-elles le plus cher ? » / Le Figaro, juin 2020).Constat alarmant qui pourrait être lourd de conséquences… Ce sont plus de plus de 27% des Français, soit plus d'un quart, qui pourraient renoncer à souscrire une assurance pour réaliser des économies. Un chiffre qui tombe à 20% chez les plus de 50 ans mais qui grimpe à... 36% pour les 18-34 ans.Dans un contexte social et économique tendu, il est inquiétant de noter que nombreux sont ceux les Français qui seraient prêts à prendre des risques en ne s'assurant plus afin de regagner un peu de pouvoir d'achat.: cette étude a été menée auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 à 65 ans (3 catégories : 18-34 ans, 35-49 ans, 50-65 ans). Les données ont été recueillies au moyen d'un questionnaire anonyme (5 questions en ligne du 13 au 20 septembre 2022)étude consacrée à l'assurance et au pouvoir d'achat réalisée par le néo-assureur multiservices Leocare en partenariat avec Poll&Roll en septembre 2022Image par Tumisu de Pixabay