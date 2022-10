La moitié des automobilistes en accord avec les restrictions de circulation dans les ZFE

Dans une étude menée en partenariat avec Ipsos via la plateforme Ipsos.Digital, le salon Equip Auto Paris a mesuré, dans les 4 pays du continent européen les plus équipés en automobiles (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie). Les automobilistes ont été interrogés sur leurs choix liés à l'achat et l'usage de l'automobile, ainsi que sur les politiques publiques mises en œuvre, dans le contexte du dérèglement climatique.Seules les réponsessont reprises dans cet extrait pour des questions de clarté., en particulier des voitures diesel, dans les zones à faibles émissions (ZFE) au sein des grandes agglomérations sur la base des vignettes écologiques type Crit'Air. Note de l'auteur : il n'est pas impossible que les automobilistes en accord avec les interdictions progressives de circulation des véhicules thermiques soient les automobilistes concernés à plus longue échéance (essentiellement des propriétaires de véhicules à motorisation essence).En ce qui concerne le véhicule électrique (notamment les primes à la conversion qui favorisent l'achat des véhicules à émissions de CO2 faibles).Les mesures incitatives prioritaires des pouvoirs publics pour accélérer le développement du véhicule électrique seraient des primes à l'acquisition plus élevées, un réseau de bornes de recharge plus dense et un encadrement des prix de l'énergie.A l'échéance de dix ans, 20% des enquêtés Français envisagent l'achat d'un véhicule électrique neuf.Ces résultats s'expliquent notamment par le fait qu'il existe d'autres choix alternatifs à l'électrique,(par exemple un véhicule GPL hybride ou roulant au super éthanol …).Quelles mesures en général destinées à lutter contre le dérèglement climatique les enquêtés Français trouvent-ils faciles à adopter eux-mêmes ?- Réduire drastiquement le gaspillage alimentaire (77%)- Réduire les vitesses maximales des voitures (65%)- Réduire leur consommation énergétique (59%)- Favoriser les mobilités douces (56%)- Réduire la production et la consommation de protéines animales (57%)- Privilégier les transports en commun (52%)- Réduire les déplacements motorisés (48%)60% de l'échantillon déclarent entretenir leur véhicule tous les ans, ou à intervalles réguliers.61% se disent sensibles à une proposition de diagnostic écologique ou d'entretien écologique (c'est-à-dire la mise en conformité du véhicule par rapport à son niveau de pollution d'origine).57% en moyenne pensent qu'une aide des pouvoirs publics les motiveraient à financer les éventuels travaux qu'un éco-entretien impliquerait.69% en moyenne seraient favorables à ce que des véhicules écoentretenus soient autorisés à circuler dans les grandes agglomérations sans restriction et notamment dans les Zones à Faibles Emissions-mobilité -ZFE-m).« Cette étude passionnante confirme que si nos concitoyens sont prêts à accepter des changements significatifs dédiés à la transition écologique, ils sont aussi en attente d'un accompagnement à la mesure d'un tel défi. La voiture demeure pour la majorité des sondés un élément central au cœur de leur vie quotidienne et, en France, comme à l'échelon européen, faire évoluer les mentalités et les pratiques implique à la fois information, soutien financier et gestion réaliste du calendrier opérationnel. », déclare Philippe Baudin, président d'Equip Auto.« Les résultats de notre enquête illustrent la forte tension que vivent les citoyens européens entre leur volonté d'agir contre le réchauffement climatique et les difficultés qu'ils perçoivent à passer à la voiture électrique . Même s'ils savent qu'il faut agir et sont prêts à adapter un grand nombre de leurs comportements, ils sont encore divisés sur l'interdiction de la vente de véhicule thermique en 2035. », complète Alexandre de Saint-Léon – Directeur Global Automobile et Mobilité, Ipsos.: enquête Ipsos.Digital pour Equip Auto menée du 22 au 23 septembre 2022 auprès de 1 200 personnes interrogées en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni.: enquête Equip Auto Paris/Ipsos menée avec Ipsos via la plateforme Ipsos.Digital dans 4 pays européens (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie)