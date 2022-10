Au moment où les enjeux climatiques s'installent dans le quotidien des Français et où l'essor de l'offre de nouveaux modes de déplacement pourrait bouleverser leur mobilité, la Macif, en partenariat avec l'institut de sondage Ipsos, s'est intéressée aux habitudes des jeunes conducteurs (18 à 34 ans) et à leur perception concernant l'assurance automobile.



Malgré l'essor de l'offre de solutions de mobilité alternative (covoiturage, location, engins de déplacement personnel motorisés) et le coût élevé pour l'utilisation d'une voiture individuelle, les jeunes de 18 à 34 ans se déplacent majoritairement avec leur véhicule personnel.



Selon l'étude Ipsos Macif, 85% des jeunes conducteurs ayant un permis de conduire (catégorie B) sont propriétaires d'une voiture et 74% d'entre eux indiquent avoir souscrit à titre personnel leur assurance automobile.



Néanmoins, dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat lié à l'inflation, les jeunes de 18 à 34 ans redoublent d'attention pour optimiser les coûts de leurs déplacements en voiture. Cela représente un budget non négligeable. Un jeune conducteur sur deux dépense en moyenne entre 150 euros et 300 euros par mois pour l'utilisation de sa voiture.



40% des jeunes conducteurs âgés de 18 à 34 ans se stationnent systématiquement ou régulièrement aux abords des grandes agglomérations pour circuler ensuite en transports en commun dans les centres villes.



Près d'1 jeune sur 3 (31%) indique faire du covoiturage systématiquement ou régulièrement et 1 sur 4 utilise un service d'autopartage de manière systématique ou régulière.



56% des jeunes conducteurs âgés de 18 à 34 ans déclarent avoir déjà eu des appréhensions quant au fait de se retrouver seul au volant dans les mois qui ont suivi l'obtention de leur permis, dont 20% toujours.



La crainte principale étant pour la moitié des jeunes conducteurs âgés de 18 à 34 ans la peur des accidents (45%), ou encore la peur de commettre des erreurs pour 27% et de tomber en panne pour 15%.



L'étude révèle également que les jeunes conducteurs âgés de 18 à 34 ans n'ont pas toujours connaissance des garanties comprises ou non dans les contrats d'assurance auto.



• 26% des jeunes ne pensent ou ne savent pas que la garantie “responsabilité civile” est automatiquement comprise dans leur contrat d'assurance auto

• 34% des jeunes ne pensent pas ou ne savent pas si la garantie assistance et dépannage est automatiquement incluse dans leur contrat d'assurance auto



Concernant les garanties dites “optionnelles” :



• 63% des jeunes pensent que la garantie vol est automatiquement incluse

• et 60% des jeunes pensent que le bris de glace est également en inclusion dans leur contrat d'assurance auto.



Méthodologie : étude en ligne menée via FastFacts pour Ipsos.Digital du 21 au 24 septembre 2022 auprès de 1 061 conducteurs issus d'un échantillon national représentatif d'individus âgés de 18-34 ans et structuré sur des quotas de sexe, d'âge et de région.



Source : étude Ipsos pour la Macif



Image par Foundry Co de Pixabay