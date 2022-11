Un automobiliste sur cinq commande ses pneus en ligne

Depuis quelques années, l's'est démocratisé.L'étude commanditée par Vroomly et réalisée par l'Ipsos montre queCette tendance digitale peut toutefois donner lieu à des conséquences néfastes :A travers l'étude Ipsos, Vroomly s'est intéressé aux raisons qui poussent les automobilistes à l'achat de pneus en ligne.Pour 85% des automobilistes, il s'agit de trouver le prix des pneumatiques le plus avantageux.Toutefois, plus qu'une recherche du meilleur prix, l'inflation du prix moyen des pneus due à la hausse des matières premières et du fret motive certains automobilistes à modifier leur comportement de consommation pour réaliser des économies sur l'ensemble de la chaîne automobile On voit ainsi apparaître un nouveau phénomène où 18% des automobilistes Français qui commandent en ligne des pneus s'occupent également de la pose de leurs pneus sur leurs voitures Pour 6%, c'est le manque de confiance dans la transparence des prix annoncés par leur garagiste qui les incite à se référer aux comparateurs en ligne.L'étude Ipsos révèle que 73% des automobilistes privilégient leur garagiste pour commander leurs pneus.Le pneu joue un rôle crucial pour la sécurité au volant.Le garagiste est un gage de sécurité et un acteur de confiance: 60% d'entre eux vont chez le garagiste pour des raisons de sentiment de sécurité et de fiabilité, 29% par manque de connaissance sur le sujet et 14% par gain de temps.: étude Vroomly conduite par Ipsos: étude Ipsos menée auprès d'un panel de 1 000 automobilistesImage par Gerald Oswald de Pixabay