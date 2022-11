Les systèmes d'aide à la conduite favorablement perçus par les français

Lesont leur rôle à jouer en matière deLes progrès constants en matière de numérisation des systèmes d'entraînement des véhicules et les équipements de commande associés jouent un rôle décisif.Sachant qu'une vitesse excessive ou inadaptée à une situation est l'une des principales causes d'accidents chez les jeunes conducteurs , le limiteur de vitesse automatique pourraient diminuer les risques routiers.Selon le sondage Dekra,Parmi les outils existants dans un véhicule,sont jugés les plus utiles par au moins la moitié des conducteur français.Les jeunes de 15-24 ans trouvent une utilité à 58% dans les caméras de recul, 49% l'assistance au freinage d'urgence et 44% le régulateur de vitesse.Certains outils, qui permettent une meilleure maîtrise du véhicule et la prise en compte des dangers routiers proches, demeurent peu utilisés par les français tels queLa tendance est inversée chez les jeunes conducteurs qui utilisent souvent les détecteurs d'angles morts (20%).Mais si les systèmes d'aide à la conduite répondent à un fort enjeu de sécurité, ils sont surtout développés ces dernières années sur des modèles récents et peu accessibles aux budgets des jeunes conducteurs.« De nombreux jeunes conducteurs roulent très souvent avec des véhicules plus anciens présentant des défauts importants et peu ou pas réparés, surtout pour des raisons financières et par absence de prise de conscience des défauts techniques, donc des risques réels d'accidents.» indique Karine Bonnet, Directrice Générale de Dekra Automotive.: Sondage OpinionWay diligenté par Dekra Automotive.: Sondage effectué les 7 et 8 septembre 2022 sur un échantillon de 1042 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.