1 529 035 voitures particulières neuves immatriculées en France en 2022

Marques Immatriculations 2022 Part de marché (%) PEUGEOT 245 608 16,06 RENAULT 236 405 15,46 DACIA 130 855 8,56 CITROEN 129 883 8,49 TOYOTA 100 268 6,56 VOLKSWAGEN 97 292 6,36 MERCEDES 47 977 3,14 HYUNDAI 47 106 3,08

FORD 47 095 3,08 KIA 46 224 3,02 BMW 45 439 2,97 AUDI 43 687 2,86 FIAT 36 508 2,39 OPEL 36 052 2,36 TESLA 29 199 1,91 SKODA 28 904 1,89 NISSAN 27 169 1,78 MINI 25 649 1,68

DS 20 959 1,37 SUZUKI 14 750 0,96 SEAT 13 684 0,89 VOLVO 13 515 0,88 CUPRA 7 555 0,49 JEEP 5 727 0,37 LAND ROVER 4 372 0,29 PORSCHE 3 857 0,25 LEXUS 3 256 0,21 ALFA ROMEO 3 090 0,20

MITSUBISHI 2 439 0,16 ALPINE 2 138 0,14 JAGUAR 1 093 0,07 SMART 341 0,09 MASERATI 213 0,01 LAMBORGHINI 105 0,01 BENTLEY 97 0,01 MOBILIZE 34 0,00 ROLLS ROYCE 6 0,00 BUGATTI 2 0,00

AUTRES (dont AIWAYS, HONDA, FERRARI, MAZDA, MG, SSANGYONG, SUBARU) 29 484 1,93

ont été immatriculées en France au cours de l'annéeComparé à(1 659 003 véhicules),Comparé à 2020 (1 650 118 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 7,3%.Comparé à 2019 (2 214 279 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 30,9%.Avec 1,529 million d'immatriculations de voitures neuves (1,524 million de véhicules) et marque un tournant historique pour le marché automobile français.« Après une année 2020 marquée par le Covid, puis une année 2021 de pénurie de semi-conducteurs, 2022 acte l'entrée dans une nouvelle norme de marché : un marché qui, structurellement, ne progresse plus et auquel les constructeurs vont s'adapter en continuant d'augmenter leurs prix et en réorientant leur production sur des modèles qui répondent aux nouvelles contraintes environnementales », explique Marie-Laure Nivot, responsable Intelligence Marchés chez AAA DATA.Les(Alpine, Citroën DS , Mobilize, Peugeot Renault ) représentent(pour 741 164 véhicules en 2021), soit, contre 44,70% en 2021 et 48,60% en 2020 (802 179 en véhicules en 2020).Les cinq marques françaises connaissent des évolutions contrastées.Peugeot voit ses volumes diminuer de 14,1 % à 245 608 exemplaires. Peugeot est la première marque sur le marché français devant Renault pour la deuxième année consécutive.Renault baisse de 12,1% à 236 405 véhicules.La marque Citroën baisse de 19,8% à 129 883 unités.La marque positionnée haut de gamme DS voit ses volumes baisser de 8,0% en 2022 avec 20 959 véhicules.La marque sportive Alpine progresse de 32,1% avec 2 138 véhicules.Mobilize, la nouvelle marque de services automobiles de Renault, réalise 34 immatriculations.Les ventes de voitures particulières neuves en France 2022 des principales marques automobiles CCFA/AAA Data