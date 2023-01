Les teintes automobiles les plus populaires en 2022 sont le blanc, le noir et le gris

Axalta, un des principaux fournisseurs mondiaux de peintures automobiles, a publié son palmarès 2022 sur les couleurs automobiles les plus populaires dans le monde.avec une part de marché de 34% dans le monde.Le blanc est très populaire en Asie (40%), notamment en Chine (43%), en Afrique (39%), en Amérique du Sud (39%) et au Japon (38%).Cette teinte est néanmoins en baisse de 5 points par rapport au score enregistré en 2017 (39%).Le blanc est suivi parViennent ensuite l'argent (8%), le bleu (8%) et le rouge (5%).Les véhicules en blanc, noir, gris et argent représentent 82 % des voitures en circulation dans le monde.En Europe, le gris est la teinte la plus populaire avec une part de marché de 27% pour la quatrième année consécutive, alors que le noir recouvre 22% des carrosseries, notamment sur les véhicules de catégories supérieures. Le noir est suivi par le blanc (21%).Suivent ensuite en Europe, le bleu (11%), l'argent (9%) et le rouge (5%).: Axalta Global Automotive Color Popularity Report 2022Image par Crea Park de Pixabay