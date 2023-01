La conduite des trottinettes jugée irresponsable à 84 pour cent

Alors que les routes des agglomérations subissent de profonds changements depuis quelques années, la crise du coronavirus a accéléré ces transformations et encouragé les usagers de la route à… transformant la ville en uneSi la voiture fait (presque) toujours l»unanimité, le vélo (électrique ou non) fait aussi son chemin dans le quotidien des Français puisqu»il compte 15% d»utilisateurs réguliers, encouragés par les nouveaux aménagements urbains et le déconfinement.Souvent pointés du doigt, les deux-roues (motos et scooters) et les trottinettes sont en fin de compte moins nombreux, ne comptant que 5% et 4% d»utilisateurs réguliers.Une étude réalisée en novembre 2020 par OpinionWay pour Nextbase sur le partage de la route a révélé que la conduite des trottinettes est jugée irresponsable par 84% des répondants.A cela s'ajoute que lessont relativement fréquentes pour les conducteurs de trottinette, qui se sentent moins exposés aux sanctions (pour 68% d'entre eux) et déclarent enfreindre les règles du code de la route au moins une fois par semaine (42%).Très souvent décriées et pointées du doigts pour leur manque de sécurité et l'incivilité de ses utilisateurs qui roulent sur le trottoir ou les garent n'importe où, ces petits engins électriques deux roues se sont imposées dans le décor urbain mais restent trop souvent source d'accidents., selon les chiffres de la préfecture de police de Paris.Les Parisiens devraient se prononcer sur le maintien ou non des trottinettes en libre-service dans la capitale.Fort de ce constat, Nextbase, spécialiste des dashcams, exhorte les conducteurs à rester prudents lorsqu'ils circulent à proximité des trottinettes afin d'éviter tout risque d'accident :« Idéalement, si chaque usager de la route respectait strictement les règles qui lui sont propres, le nombre d»accidents devrait être considérablement réduit » a déclaré Pascal Chevalier, Responsable Commercial Europe de Nextbase « Mais nous savons, comme l»illustre cette étude, que la réalité est plus complexe que cela. En tant qu»acteur de la sécurité routière , nous ne pouvons qu»encourager tous les usagers à se montrer prudents, en rappelant notamment aux automobilistes que s»équiper d»une dashcam permet de se protéger et de prouver sa bonne foi en adoptant, en amont de tout incident, une attitude responsable. »: étude réalisée par OpinionWay pour Nextbase sur la perceptions des Français concernant le partage des voies urbaines.: étude réalisée en novembre 2020 auprès de 1037 personnes résidant dans une agglomération comptant 50 000 habitants ou plus, issu d»un échantillon de 1969 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans ou plus.Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay