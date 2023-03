La Citroën Xantia célèbre ses 30 ans

Dévoilée le 4 mars 1993 au Salon de Genève , laLa Citroën Xantia succède à la BX des années 80.Finalisée par Daniel Abramson au centre de style Citroën à partir de la proposition du centre de style italien Bertone, la Xantia reprend certaines lignes de la XM, et impose une nouvelle silhouette dans la gamme Citroën.Dynamique et fluide, la berline Citroën, la Xantia sera élue, lors de son lancement.Confort, sécurité, technologie et plaisir de conduite sont les maîtres mots de la nouvelle arrivante en 1993.Durant neuf ans de production, la Citroën Xantia connaitra de multiples évolutions.Au départ, elle est disponible en deux finitions (SX et VSX), avec trois motorisations différentes.Les versions supérieures sont équipées du. Piloté électroniquement, le système de suspension permet de diminuer le roulis et d'améliorer la tenue de route sans pour autant dégrader le confort.En 1994 est lancée la version Activa, qui reprend le système Hydractive II, complété par deux vérins empêchant le roulis de dépasser 0,5°, portant le nombre de sphères embarquées à 10. Le système anti-roulis SC-CAR permet à la Xantia de virer totalement à plat. Une technologie qui amènera le développement de pneumatiques spécifiques avec le manufacturier Michelin.En 1995, la Xantia break arrive sur le marché.En 1997 Xantia fera l'objet d'un remodelage.En 1998, la Xantia inaugure au niveau du Groupe PSA le moteur diesel 2.0 HDi Diesel à rampe commune haute pression.En termes de technologie, c'est l'arrivée de la suspension Hydractive II, une technologie alliant la puissance de l'hydraulique et la rapidité de l'électronique, qui symbolise la Xantia.La suspension hydropneumatique classique se voit adjoindre une sphère supplémentaire par essieu, activable par le biais d'électrovannes du circuit normal comportant une sphère par vérin de suspension.Le système de suspension hydropneumatique pilotée électroniquement permet de définir deux états de souplesse et d'amortissement de la suspension : un souple et un sport.Des capteurs permettent alors au calculateur de choisir entre les deux modes suivant les situations de roulage.Dans les deux cas, la technologie permet aux conducteurs et aux passagers de voyager dans un grand confort.Produite à(Xantia fera également carrière en Chine en 1996 et 1997 et en Iran jusqu'en 2010), la Xantia est devenue un modèle emblématique de l'histoire de la marque aux chevrons.La Xantia a été produite en grande partie dans l'usine de Rennes la Janais.