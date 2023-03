Un Français sur quatre envisage d’acquérir prochainement un véhicule électrique

Les automobilistes français achètent des voitures électriques Entre 2014 et 2022, la vente de véhicules a été multipliée par 27, représentanten France en 2022.En 2022, les véhicules à batterie ont représentéAujourd»hui,, d»après l»enquête réalisée par Leocare.Si l»intérêt pour les véhicules électriques se développe d»année en année, les Français ont encore des réticences majeures à son acquisition.L»étude menée par Leocare témoigne de la persistance de nombreux freins à l»achat.Au-delà des(déjà soulignés par 74 % des personnes interrogées dans une étude Leocare), 78 % des Français pointent du doigt lesdes électromobiles, qu»ils estiment jusqu»à 50 % plus élevés que ceux des voitures thermiques.95 % pensent par ailleurs qu»une voiture à batterie aurajusqu»à 50 % plus haute qu»une voiture essence ou diesel.Enfin, pour 67% des Français, l»des véhicules électriques est un frein à son acquisition.Les doutes sont bien ancrés, sans pour autant être toujours justifiés.Les voitures électriques se classent souvent mieux que les voitures thermiques équivalentes sur les coûts d»exploitation à long terme.Notamment en raison d'opérations de maintenance moins importantes.Les dépenses consacrées à l»entretien d»une voiture à batterie sont inférieures d»un tiers en moyenne à celles d»une voiture essence ou diesel (estimations de l»Institut für Automobilwirtschaft / IfA).Les composants caractéristiques d»un moteur à combustion (bougies, échappement, boîte de vitesses, radiateur, etc.), qui peuvent occasionner des réparations coûteuses, sont absents des véhicules électriques.Un moteur à combustion est composé d»environ 2 000 pièces, contre 200 pièces pour un moteur électrique.L»augmentation des prix de l»électricité peut également freiner certains Français.L»étude menée par Leocare montre que 47% des Français estiment qu»il faudrait entre 1 et 6 ans pour rentabiliser l»achat d»un véhicule électrique qui roulerait 10 000 km/an.Rappelons que la durée de vie de la batterie haute tension d»une voiture électrique se situe entre 8 et 12 ans en fonction du modèle, du kilométrage et de l'utilisation.D»ici 12 ans, les véhicules électriques devraient être les seules voitures neuves autorisées à la vente dans l»Union européenne (sous réserve du vote européen de l'interdiction de ventes de voitures thermiques en Europe à compter de 2035).: étude LeocareMéthodologie: étude menée auprès d»un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 à 65 ans (3 catégories : 18-34 ans, 35-49 ans, 50-65 ans). Les données ont été recueillies au moyen d»un questionnaire anonyme (10 questions) en ligne du 24 au 28 janvier 2023.Image by Radoslaw Starzynski from Pixabay