Le prix du véhicule d'occasion premier critère d'achat entre particuliers

Jusqu'à la crise sanitaire en 2020, le marché du véhicule d'occasion a enregistré des hausses de volume régulières.Le développement sur le marché des véhicules neuf de la location avec option d'achat et de la location longue durée ont accéléré la rotation des véhicules et alimenté le marché du véhicule d'occasion.La crise sanitaire a mis fin à une décennie de croissance.Faute de véhicules neufs, les stocks potentiels de véhicule d'occasion se tarissent progressivement.Les difficultés d'approvisionnement sur le marché des véhicules neuf conduisent à des reports vers le véhicule d'occasion.L'envolée des prix pour les véhicules d'occasion (30 % en deux ans) est spectaculaire.En 2022, la demande a fléchi, et en conséquence le marché du véhicule d'occasion a connu une forte baisse (moins 13 %).CGI Finance dévoile les résultats de son premier Observatoire sur le comportement d'achat des Français en matière de véhicule d'occasion.Selon l'Observatoire des « clés du VO » 2022 de CGI Finance,. De particulier à particulier, les acheteurs de véhicules d'occasion recherchent avant tout un prix conforme à leur budget.. Le prix n'arrive qu'endans les critères d'achat auprès d'un professionnel de l'automobile.On observeLe prix n'est pas le seul critère qui distingue les circuits d'achat du véhicule d'occasion.Les acheteurs de véhicules d'occasion payaient majoritairement comptant leur véhicule d'occasion (62 %) notamment de particulier à particulier (83 %). Dans un contexte de prix élevé, le paiement comptant perd des parts de marché au profit des solutions de financement de véhicules d'occasion. Les acheteurs de véhicules d'occasion ne sont plus que 39 % à se projeter à nouveau avec un paiement comptant pour le prochain achat d'un véhicule d'occasion Dans un contexte d'inflation marquée en 2022 et de forte augmentation (30 %) des prix des véhicules d'occasion en 2 ans, 1/4 des acheteurs de véhicules d'occasion déclare avoir renoncé à certains critères (équipements, caractéristiques ) pour rester dans leur budget. Ils vont choisir des véhicules d'occasion moins équipés, plus âgés ou plus kilométrés que prévu.20 % des acheteurs ont dépensé plus pour leur véhicule d'occasion que le budget prévu, un chiffre en forte hausse sur les 2 dernières années (13 % pour les achats antérieurs à 2 ans). C'est notamment en puisant dans l'épargne qu'ils ont réussi à dégager ce budget supplémentaire.Le lieu d'achat d'un véhicule d'occasion se dessine très tôt pour 60 % des acheteurs de véhicules d'occasion, pendant la phase de recherche digitale. Ce canal est très présent dans la partie amont du parcours d'achat. A mesure qu'ils avancent dans leurs processus d'achat, les acheteurs de véhicules d'occasion restent plus attachés aux contacts physiques, signe qu'ils cherchent à être conseillés.: Observatoire des « clés du VO » 2022 CGI FinanceMéthodologie: Baromètre mené par C-WAYS en décembre 2022. Il a ciblé un échantillon de plus de 2 000 Français représentatifs de la population nationale.Image by face-4 from Pixabay