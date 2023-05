La Volkswagen Polo GTI célèbre ses 25 ans

Lafête son 25ème anniversaire.À l'instar de sa « grande sœur », la Golf GTI, la Polo au caractère sportif peut se prévaloir d'une longue histoire durant le quart de siècle écoulé.Retour sur 25 ans d'histoire de la Volkswagen Polo GTI.Lade la première gamme Polo a été lancée enMais c'est seulement en, avec la troisième génération, que la Polo a commencé à porter les célèbres trois lettresVolkswagen a limité la production de la première Polo GTI à, écoulées très rapidement.La première Polo GTI est aujourd'hui considérée comme un objet de collection.Il a fallu attendre plusieurs années pour le lancement de la version suivante.En 2006, la « Cup Edition » de 180 ch (132 kW) rappelait l'esthétique des véhicules de course engagés dans la coupe Polo.En 2010, la cinquième génération de la Polo GTI a su séduire les aficionados de la GTI, mais également attirer de nouveaux amateurs avec un moteur TSI 1.4 litre à double suralimentation par turbo et compresseur.En 2014, la version suivante embarquait un moteur TSI entièrement repensé. Le blocdéployait une puissance de(141 kW) et permettait d'atteindre des pointes de vitesse à 236 km/h sur les autoroutes allemandes.La Volkswagen Polo a continué d'évoluer, et la tradition des GTI Volkswagen avec elle.En 2021, la sixième génération a établi de nouveaux standards pour les véhicules compacts.La Polo est basée sur la(MQB), gage de progrès technologique, de résistance de la carrosserie, de légèreté exemplaire et d'excellentes propriétés de comportement au choc, toutes gammes confondues.Comme la plupart des modèles de la Volkswagen Polo, la Polo GTI est produite à Kariega, en« Notre équipe sudafricaine est très fière de cette voiture », se félicite Martina Biene, directrice générale et présidente du groupe Volkswagen en Afrique du Sud (VWSA). « Ici, la Polo jouit d'une longue tradition – en particulier la Polo GTI. » L'usine, qui a ouvert ses portes en 1951, est située à proximité de Port Elizabeth. C'est la plus grande usine de construction automobile du continent. VWSA y fabrique la Polo Vivo, la Polo et en exclusivité la Polo GTI.