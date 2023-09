La moitié des conducteurs Français se disent accoutumés au principe d'éco-conduite

Des conducteurs Français familiers avec le concept d'éco-conduite

Mais les conducteurs Français connaissent-ils les avantages de l'éco-conduite ? Sont-ils adeptes de cette pratique ? Connaissent-ils les codes de cette conduite ?Zoom sur le comportement des conducteurs Français en matière d'éco-conduite sur la base de l'enquête du manufacturier de pneumatiques Bridgestone en partenariat avec YouGov.avec une majorité chez les 35/44 ans (56%).Les(entre 15 000 et 20 000 kilomètres par an) sont plus familiers au principe de l'éco-conduite que les automobilistes qui réalisent moins de 1000 km par an (ils sont 58%, versus 41%).À noter,71% des conducteurs Français se déclarent favorables à l'introduction qui a été faite depuis plusieurs années de la notion d'éco-conduite dans la formation au permis de conduire.. Le constat d'autant plus marqué chez les automobilistes de plus de 55 ans (71%).permet de réduire la consommation en carburant. La connaissance est partagée par l'ensemble des conducteurs (y compris ceux qui conduisent peu ou beaucoup de km/an).Plus de la moitié (52%) des automobilistes français interrogés constatent l'de l'éco-conduite et lescomme les principaux bénéfices.Ce constat augmente de manière significative pour la catégorie des retraités (62%).En ce qui concerne les économies de coûts, un tiers des personnes âgées entre 25 et 34 ans le considèrent comme: étude 2023 de Bridgestone et YouGov: enquête réalisée sur 1000 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus qui conduisent une voiture . Le sondage a été effectué via le panel propriétaire YouGov France, du 18 au 21 août 2023.